CONAKRY-Les « anciens » députés ont-ils perçu chacun 150 millions de francs guinéens comme prime de séparation ? La polémique enfle et les commentaires sont acerbes.

Les anciens « honorables députés » sont cloués au pilori à cause d’une somme qui, au regard de la Loi, leur est due. Alors que les réactions d’indignations fusent notamment sur les réseaux sociaux, certains députés ont décidé d’apporter des explications sur cet argent qui fait polémique. Interrogé par Africaguinee.com, un ex député de l’opposition revient sur cet argent dont ils sont encore en attente de percevoir.

« Il est clair que les députés ont droit à six mois de salaire et d’indemnités après leur fonction pour service rendu à la République. C’est ce que dit le règlement intérieur de l’Assemblée Nationale qui est une Loi Organique. On est censés recevoir l’argent, mais on n’a pas encore reçu. Contrairement à ce qui se raconte, ce n’est pas 250 millions, c’est 150 millions. Ce sont des primes de séparation comme les ministres, qui, lorsqu’ils quittent le Gouvernement, ils ont droit à six mois de salaire et quelques avantages. Les députés aussi ont droit à six mois de salaire pour service rendu à la nation. Mais je le redis, cet argent n’est pas encore payé », a confié un député de l’opposition.

Interpellé sur ce sujet, une source parlementaire de l’actuelle Assemblée National a confié que des démarches sont engagées pour le paiement de cet argent aux anciens députés. Le Président de l’Assemblée Nationale a même écrit au Ministère du budget pour que des dispositions soient prises pour verser cet argent sur le compte de chaque député.

« Tout est sur la base de la Loi. Le règlement intérieur prévoit que pour la prime de séparation, le député a droit à six mois d’émoluments de ses indemnités. C’est ce qui est calculé et payé à chaque député pour prime de séparation. Les démarches étaient là », confie notre source.

Notre informateur révèle aussi que les primes (de carburant) qui avaient été bloquées aux députés de l’opposition dont ils réclamaient à cor et cri ont été payées. « Lorsqu’on a pris service, il y a eu une réunion du bureau de l’Assemblée nationale. C’était en commun accord avec le président sortant que la décision a été prise de leur payer ces primes parce que c’est de l’argent sorti du trésor public qui était là. Ça été payé », confie cette source parlementaire.

Interrogé sur cette affaire, un député de l’opposition a nuancé, expliquant que c’est seulement les primes de carburant qui ont été payées. « Lorsqu’on a protesté, c’est seulement les primes de carburant qu’ils ont payées. Les primes de session n’ont pas été payées. Nous-mêmes nous ne l’avons pas réclamé d’ailleurs parce qu’on sait que quand tu ne participes pas à une session, tu n’a pas droit à une prime », précise cet ancien député.

