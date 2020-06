Direction Générale de la SEG: Pressé d’accomplir sa mission, Patrice Pépé Loua procede à des restructuratons

De tous les temps et en tout lieu,la valorisation des ressources humaines a toujours été un facteur qui a changé le monde. C’est en fin de connaisseur de ce principe naturel que le nouveau directeur général de la seg Patrice Pépé Loua a multiplié ces derniers temps les actes allant dans le sens du changement prôné par le président Alpha Condé en matière de valorisation de la ressource humaine et de la desserte en eau potable.

C’est ainsi que dans un premier temps il a reçu les nouveaux directeurs des services qui ont promit d’accomplir convenablement leur mission avec loyauté et patriotisme.

Dans le même sillage de rencontre, Patrice Pépé Loua a rencontré des représentants de l’AFD ( agence française de développement dans le cadre du projet d’amélioration des indicateurs commerciaux et techniques.L’objectif était de s’enquérir de l’état d’avancement de ce projet dont le projet pilote se trouve dans la commune de matoto á l’agence de yimbaya mais aussi de wanindara, un projet qui s’étendra dans tout Conakry. L'autre. Sujet de cette rencontre était l’exploration des nouvelles pistes de coopération et également pour un éventuel apppui á la lutte contre le coronavirus .

Ainsi ,cette série de rencontre se poursuivra ce lundi 08 juin 2020 cette fois ci avec les chefs d’agences

Prenant la parole pour l’occasion, monsieur Siaka Koundiano Directeur de l’exploitation commerciale grand Conakry a tenu à remercier le direction général pour le choix porté en leur personne tout en rappelant les imperfections qu’il y’avait á la seg<< nous vous remercions monsieur le directeur général pour ce choix.Aujordhui, votre nomination nous rassure.Parceque ,il faut reconnaître qu'avant, nous avons connu l’imperfection,les insuffisances, la ségrégation,la discrimination.Mais aujord’hui vous avez mit ensemble des amis ,des frères pour qu’ils travaillent ensemble, pour qu’ils s’orientent dans la même direction et qu’ils vous donnent des résultats.Cela n’était pas possible il y'a 2 á 3 ans .Hier la seg était un modèle envié par la sous région. Mais elle est tombée en hibernation parceque, les hommes ont cultivé l’esprit de la haine et de l’injustice .Mais aujord’hui, Dieu vous a envoyé pour corriger ces injustices ,pour régler ces problèmes.Donc soyez rassurez que ces hommes et ces femmes en qui vous avez placé votre confiance sont motivés , tout le monde se sent impliqué dans l’entreprise,nous partageons votre ambition et nous ferons pour tout pour vous donner les résultats attendus en vous accompagnant dans votre élan dans la sincérité et l’honnêteté.Bref nous donnerons les meilleurs de nous mêmes pour atteindre les résultats escomptés.

En réponse aux cadres venus le remercier, Patrice Pépé Loua à renouveller sa confiance aux hommes et femmes qu’il a choisi pour l’aider á accomplir sa mission<< je vous remercie pour cette venue et vous renouvelle ma confiance.Mon message pour vous, c'est un message d’unité et de travail en équipe, si hier nous étions divisés, aujord’hui il n’ya pas de division.Notre seul objectif á ce jour, c’est de réaliser la promesse vis a vis de la population .A savoir lui donner de L’eau.Mais même si nous avons tous les moyens matériels, si nous ne sommes pas unis on ne pourra rien faire.

C’est pour cela que personne ne doit rester á côté.Raison pour laquelle, nous devons réconcilier l’expérience et la compétence.tous ceux qui peuvent nous aider á faire avancer la société doivent contribuer .Car l’avancement d’un tel ou d’un tel dépendra désormais des résultats produits par chacun.C'est pourquoi, dans la note de nomination, nous avons dit 6 mois á l’issue desquels , nous evoluerons chacun et saurons quoi faire pour chacun en terme de promotion>> Poursuivant sa narration, le numéro 1 de la seg a demandé les uns et les autres á travailler pour relever les défis qui s’imposent car pour lui, chaque acte posé par la seg a une répercussion sur la population<< nous devons travailler jour et nuit pour relever l’ensemble des défis .Nous sommes un service public ,nous devons donc avoir un esprit de service public.Cest á dire savoir satisfaire la population par nos comportements et par nos actes.Car vous devez comprendre que quand il n’y a pas de l’eau, il n’ya pas de paix.Raison de plus de travailler plus pour mériter la confiance du gouvernement et se nos partenaires.Car si nous travaillons bien ,l'Etat et les partenaires nous ferons plus confiance et ils multiplieront leur appui.Donc chacun de vous doit se considérer comme Directeur général á son poste pour l'accomplissement de notre mission>> a conclu Patrice Pépé Loua.

A noter que la nouvelle direction générale pilotée par Patrice Pépé Loua compte sous la direction du ministre d’État Papa Koly Kourouma intensifier ces actions dans les jours et mois á venir pour le bien de la population guinéenne.

Service de communication de la SEG