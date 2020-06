Labé : remise d’un important lot de kits sanitaires offerts par Cellou Dalein Diallo

LABE- La Direction nationale de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée continue son offensive contre la COVID-19. Le parti dirigé par Cellou Dalein Diallo a offert un lot de kits aux fédérations de l’UFDG de Labé, Mali, Koubia, Koundara, Tougué, Lélouma et de Gaoual.

« C’est un don de la direction nationale de l’UFDG à sa tête Cellou Dalein Diallo. C’est une contribution importante dans la riposte contre le coronavirus. Vous savez que depuis le mois de Mars, compte tenu du laxisme des autorités qui a bien entendu préféré s’occuper du coup d’Etat constitutionnel au détriment de la lutte contre la pandémie, mettant ainsi en danger la vie de nos concitoyens, nous sommes dans cette crise sanitaire. L’UFDG en tant que principale force politique du pays a bien voulu mettre la santé de la population en avant. Ces kits sont composés de sceaux pour le lavage des mains, de chlore, de savons mais aussi de masques. Environs 7 0000 masques ont été mobilisés et distribués dans les 33 préfectures et les 5 communes de Conakry accompagnés d’un important lot de vivres. Les denrées alimentaires ont été distribuées particulièrement en Basse-Guinée. Mais les kits sanitaires c’est dans tout le pays. Aujourd’hui c’est la remise à la fédération UFDG de Labé pour qu’à son tour elle puisse également mobiliser l’ensemble des sections et structures du parti pour faire la répartition. A côté des lots de Labé, vous avez d’autres lots destinés aux fédérations de Koundara, Koubia, Mali, Lelouma et de Gaoual et Tougué », a indiqué Cellou Baldé, le coordinateur des fédérations de l’UFDG à l’intérieur du pays.

« Notre préoccupation reste le bien-être des populations, c’est pourquoi nous sommes en train de nous battre pour que notre champion, Cellou Dalein soit président de la République. Nous ne cherchons pas le pouvoir pour faire comme la gouvernance actuelle mais plutôt pour l’émancipation des citoyens, le développement socio-économique, renforcer les systèmes de santé et éducatif », a rajouté Cellou Baldé.

Younoussa Baldé de la jeunesse de l’UFDG de Labé dit ne pas être surpris par ce geste de Cellou Dalein Diallo.

« Au nom de la fédération bénéficiaire de cet énième don de Cellou Dalein Diallo, je dis que la joie est immense chez nous, la satisfaction également. C’est une fierté pour nous aujourd’hui après avoir constaté l’assistance du président et la direction nationale de l’UFDG dans les 3 autres régions du pays, aujourd’hui c’est le tour de la région de Labé de bénéficier de cet important lot de kits sanitaires dans le cadre de la lutte contre la COVID 19. Ce n’est pas surprenant pour ceux qui le savent, ce n’est pas le premier geste du président Cellou Dalein », a renchéri Younoussa Baldé.

Pour Mme Yacine, les kits iront aux ayants droits, comme le souhaitent Cellou Dalein et la Direction nationale de l’UFDG.

Alpha Ousmane Bah (AOB)

Pour Africaguinee.com

Tél. (+224) 664 93 45 45