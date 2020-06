Reprise des cours, calendrier des examens : Le ministre Sangaré apporte des précisions….

CONAKRY-Le ministre de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, Mory Sangara vient d’apporter des précisions sur la réouverture des écoles et le calendrier des examens nationaux.

En exclusivité à Africaguinee.com, le ministre de l’éducation a déclaré qu’aucun calendrier n’est encore fixé pour les examens nationaux et la reprise des cours. « Si le principe de réouverture des classes est acquis, cela veut dire qu’il y aura des cours de rattrapage et il y aura des évaluations. Pour le moment, c’est le calendrier que nous sommes en train d’évaluer, mais on n’a pas terminé », a précisé Mory Sangaré, mettant ainsi fin aux folles rumeurs qui circulent sur les réseaux depuis quelques jours.

En Guinée, depuis plus de 2 mois les écoles sont fermées suite à l’apparition de l’épidémie du COVID 19. Selon le ministre Mory Sangaré, son département est en train de travailler pour la mise en place des mesures sanitaires dans toutes les écoles avant la reprise des cours.

« Ce qui est clair nous sommes vendredi, pour que les cours reprennent lundi, il faudra satisfaire toutes les conditions sanitaires. Il faudra imprégner tous les enseignants le mode de transmission de cette maladie. Donc, c’est à vous de déduire si ça c’est possible ou pas. Pour l’instant, nous n’avons rien envoyé dans les écoles et n’avons pas dit que les cours reprennent Lundi. Nous sommes sur un travail qui n’est pas achevé. Dès que nous aurons terminé, on aura compris ce qu’il faut faire. En ce moment, nous pourrons parler mieux », a indiqué le ministre, réitérant qu’il n’y aura pas une année blanche.

« Ils n’ont pas à s’inquiéter. Que les parents d’élèves et les élèves comprennent qu’on est unanime, qu’il faut reprendre les cours. Si on reprend les cours, c’est pour rattraper les cours perdus. A l’issue de ces rattrapages, il faut évaluer (…) Il n’y a qu’à se préparer », a lancé Mory Sangaré.

