Maître Kouyaté, bâtonnier : "Le ministre de la Justice ne nous a rien apporté..."

CONAKRY-Le débat relatif à la falsification de la Constitution est loin de connaitre son épilogue, en dépit de la récente sortie du garde des Sceaux feignant de trancher sur le sujet. Le barreau qui s’attendait à des révélations, estime que le garde des sceaux n’a rien apporté de nouveau dans le débat.

« La sortie du ministre de la justice ne nous a rien apporté comme nouveauté dans le débat. On s’attendait à ce que le garde des sceaux fasse des révélations ou qu’il indique les voies et moyens pour corriger ce qui s’est passé. Mais on n’a rien vu. Il n’a faut qu’exprimer officiellement ce que nous savions déjà de façon officieuse. Donc pour nous, la situation n’a pas évolué », a régi le bâtonnier interrogé par Africaguinee.com.

Quelle sera la prochaine étape ? « Nous avons mis en place une commission de réflexion chargée de nous adresser un rapport et de nous indiquer la voie à suivre. C’est ce qui est en cours actuellement », précise maitre Djibril Kouyaté.

A suivre…

Africaguinee.com