Exclusif : Pourquoi Kassory est "confiné" chez lui ?

CONAKRY-Un PA (point d’appui) a-t-il été installé à la rentrée du domicile du Premier Ministre Kassory Fofana, à Lambanyi ? Pourquoi les sorties du Chef du Gouvernement guinéen se font de plus en plus rares ? Le locataire du petit Palais de la Colombe est-il malade ? Alors que les spéculations vont bon train, un proche collaborateur du premier ministre a apporté des précisions.

« Le Premier ministre a fait assez de sports pendant le mois de ramadan. Il jeûnait et faisait aussi du sport. Mieux, il a intensément travaillé pendant cette période. Il venait régulièrement au bureau et gérait à la fois le comité scientifique qu’il dirigeait, mais aussi les réunions du comité stratégique. Au un moment donné, il s’est senti un peu fatigué », a confié le Conseiller en communication du Premier Ministre Kassory Fofana.

Mamadou Dian Diallo explique que le Premier ministre travaille à partir de sa résidence privée grâce à des solutions informatiques développées par la Primature.

« A la primature, on a crée un service informatique qui nous a mis en place des solutions de téléconférence. En plus de ça, Microsoft aussi nous a offert des solutions à partir desquelles d’ailleurs il y a eu le Conseil des ministres et les conseils interministériels. Donc, nous tous préférons travailler par téléconférence y compris le premier ministre pour cette période de covid-19, par précaution. Sinon, il n’y a rien de grave. Mais après le ramadan, il fallait qu’il se repose. Cette solution informatique qui a été mise en place nous permet de travailler par téléconférence. Aujourd’hui même moi, je peux travailler avec n’importe quel collègue au bureau n’importe où avec cette solution », a précisé le Conseiller en communication du Premier Ministre.

Il y a-t-il un PA installé à la rentrée du domicile du Premier ministre ? Un journaliste d’Africaguinee.com qui s’est rendu sur place n’a pas fait ce constat. C’est plutôt les véhicules du cortège du Chef du Gouvernement qui sont stationnés parce qu’il ne sort pas fréquemment ces derniers temps. Les entrées sont par contre filtrées, a-t-on constaté.

« Il n’y a aucun PA installé chez le premier ministre. C’est son cortège resté devant chez lui qu’on confond à un PA alors qu’il n’en est rien », tranche le conseiller du PM.

