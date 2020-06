Colonel Thiegboro accuse: « Le FNDC est comme le Coronavirus… »

NZEREKORE-Le colonel Moussa Thiégbro Camara est très remonté contre le Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC). Le Directeur des Services Spéciaux accusé d’être à l’origine de la chasse des opposants dans la capitale de la région forestière, traite le FNDC d’être comme ‘’CORONAVIRUS’’. C’était lors d’une rencontre axée sur la paix à Nzérékoré après les récents évènements survenus dans cette ville en marge des élections législatives et référendaires dernier.

« Ce qui nous concerne nous, c’est comment conserver la paix à Nzérékoré. Les femmes devaient se retrouver le même jour, ou bien le lendemain pour faire une déclaration, pour dire qu’entre Konia et Kpèlè, il n’ya pas de problème, et dire que nous les femmes nous volons la paix. Sinon le FNDC n’est pas mort, Ils sont là. Ils tournent encore. Ils sont comme le Coronavirus qui est là. Tu peux vivre avec quelqu’un qui a le Coronavirus tu ne sais pas. Et ils sont avec nous, ils se préparent contre les élections à venir. Mais nous ne voulons plus que ça soit Nzérékoré. S’ils veulent semer la pagaille, ils n’ont qu’à aller ailleurs. Nous ne sommes pas la seule région. Nous on veut se développer. Aujourd’hui, tout le monde est parti. A Zogota, on les a chassés. Les gens étaient payer jusqu’à 50 millions. Ils ont fait tout pour manipuler les enfants, et puis les gens se sont attaqués aux biens ils sont partis », a accusé Colonel Thiébro.

Selon lui, l’impunité serait à la base de tous les maux dont souffre la région forestière. Il demande aux femmes de se donner la main pour conserver l’harmonie et mettre fin aux conflits.

« La forêt est une vitrine économique du pays. Il n’y a pas une seule région en Guinée qui soit plus riche que la forêt. Mais il n’y a pas une seule région en Guinée, qui soit plus pauvre où les gens sont toujours fâchés que la forêt. Nous voulons donc que vous vous réunissiez en groupe commun. Et que toutes les femmes se retrouvent dedans à Nzérékoré. Quand il ya un problème on se retrouve, on parle au nom de tout le monde. Et si tout le monde est organisé en fonction des communautés, qu’il y’ait un groupe de concertation en permanence. Parce que si les femmes veulent la paix, on peut instaurer la paix. On a dit que le problème qui est à Nzérékoré, C’est parce qu’il ya l’impunité. Ici chacun fait ce qu’il veut. Il n’ya pas de loi. Parce que quand tu te lèves, c’est les religieux, les imams et les prêtres-là qui vont dire pardon. Pardonner un criminel, est-ce qu’on peut toujours continuer dans ça ? Nous avons dit simplement que vous devez vraiment vous battre pour dire au professeur Alpha Condé, appliquez la loi à Nzérékoré comme vous le faite ailleurs pour qu’on soit en paix. Celui qui déconne aille répondre devant la loi. Personne n’est au-dessus de la loi », martèle le directeur des services spéciaux.

Interrogée, une femme qui a assisté à la réunion a indiqué qu’il faut que la vérité soit dite pour que la paix règne à Nzérékoré. ‘’Nous remercions la délégation, parceque si quelqu’un parle de paix, ça encourage tout le monde. Mais il faut que la vérité soit dite pour que la paix règne à Nzérékoré. On n’a pas fini de parler, ce n’est que le début. Nous nous n’avons rien dit d’abord, nous sommes venues les écouter. Ce sont eux qui nous ont invité pour nous expliquer ce pourquoi ils sont là. Maintenant à notre tour, au prochain rendez-vous nous allons leur dire ce qu’il faut pour que la paix règne à Nzérékoré’’, nous a confié Hélène Loua.

Il faut signaler que depuis quelques jours, une délégation du chef de l’état séjourne dans la préfecture. Ils sont à la conquête dit-on d’une paix définitive dans la région. Cette délégation est conduite par Sékou Souapé Kourouma et l’ancien ministre de la santé Niakoye Edouard Lamah.

Ces démarches sont entamées par le pouvoir en place au moment où plus de quarante personnes toutes venues de Nzérékoré croupissent en prison du côté de Kankan. Ils ont été arrêtés à la suite des violences électorales du 22 et 23 mars derniers dans la préfecture.

SAKOUVOGUI Paul Foromo

Correspondant d’Africaguinee.com

A Nzérékoré.

Tél: (00224) 628 80 17 43