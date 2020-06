Les bénéficiaires d’INTEGRA rénovent la maison des jeunes de Matam.

Le programme d’appui à l’intégration socio-économique des jeunes (INTEGRA), financé par l'Union européenne, et en collaboration avec le Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, a procédé à l’inauguration de la maison des jeunes de Matam Centre (Conakry), à la suite du travail de rénovation réalisé par ces jeunes bénéficiaires.

Ces derniers, tous issus de la commune de Matam, ont été accompagné par une société de construction pendant toute la durée des travaux. A travers la rénovation des quatre (4) espaces de la Maison des Jeunes de leur quartier, ils ont pu apprendre des métiers tels que la maçonnerie, la peinture, l’électricité et le carrelage.

La plus grande salle, d’une capacité d’accueil de 200 personnes, servira à promouvoir les activités de la jeunesse de Matam, à travers l’organisation de formations, de réunions et de conférences. Interrogé sur son expérience, Mania CAMARA a partagé son enthousiasme pour le projet : « Je suis très fier d’avoir pu participer à un projet qui bénéficiera à tous les jeunes de mon quartier, et qui me permettra de trouver un travail plus facilement ».

La cérémonie d’inauguration, présidée par le Ministre de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, Mamadou Mouctar Diallo, s’est déroulée en présence d’une trentaine d’invités dont la représente résidente de Enabel, les coordinateurs du Projet INTEGRA, le Maire de la commune de Matam, les cadres du Ministère de la Jeunesse et de Enabel.

Ce fut l’occasion pour INTEGRA de procéder également à la remise d’équipements (véhicule, motos, matériels informatique et bureautique) pour appuyer le Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes dans ses activités pour le programme INTEGRA.

Le programme INTEGRA est un véritable vecteur de développement des compétences des jeunes en vue de booster leur employabilité. Il est Initié conjointement par le Gouvernement guinéen et l'Union européenne et entend accompagner directement plus de 15 000 jeunes pour amorcer cette nouvelle dynamique d’intégration socio-économique, de création d’emploi, d’entrepreneuriat et de réussite en Guinée.

#INTEGRA_GUINEE #AfricaTrustFund #TeamEurope​