Djénabou Touré, 15 ans: "Comment j'ai été violée..."

SIGUIRI-Une adolescente a été victime de viol dans le district de Siguirini, sous préfecture de Léro. Djénabou Traoré, 15 ans a été violée par un jeune orpailleur de 28 ans.

Interrogée par notre correspondant, la victime explique sa mésaventure: « Assa Madi Kouyaté m'a appelé au téléphone la nuit du dimanche me demandant où je suis. Je lui ai dit pourquoi tu m'appelles? Il m’a répondu qu'il a sérieusement besoin de moi. Je lui ai dit que je suis au bord de la route. Il est venu me demander de l'accompagner quelque part pour prendre un jus. J'ai dit non par ce que sa femme est trop jalouse, si elle nous voit ensemble, elle va réagir mal alors qu’on n’entretient pas de relation. Mais il a réussi à me convaincre de l’accompagner en disant que ce n'est rien.

Nous sommes allés ensemble, il m'a acheté un jus. En rentrant, il m'a forcé. Lorsque j’ai essayé de résister, il a pris un gros caillou pour menacer de l’écraser sur ma tête. C’est ainsi qu’il a abusé de moi. Il a sorti aussi une paire de ciseaux en disant que je si je crie il va me tuer. Avoir fini de me violer, il m'a déposé devant notre concession en me menaçant de mort si toutefois j'informais ma famille sur ce qui s’est passé. Je lui ai promis de ne rien dire. Arrivée à la maison j'ai informé la grande sœur de ma maman de ce qui m’est arrivée. C’est ainsi qu’on a décidé de porter plainte au commissariat de Léro », explique la victime Djenebou Traoré.

Le présumé violeur a pris la poudre d’escampette. La police locale de Léro a ouvert une enquête pour retrouver Assa Madi Kouyaté.

Depuis Siguiri Diarra Sidibé

Pour Africaguinee.com