Bantama Sow : "Au lieu de critiquer, on devrait féliciter le Pr. Alpha Condé…"

CONAKRY- Face aux critiques ‘’acerbes’’ qui fusent à prpos des fonds alloués aux anciennes gloires du monde du sport et de la culture, le ministre guinéen des Sports de la culture et du patrimoine Historique est sorti de ses gongs !

Ce jeudi 4 juin 2020, Sanoussy Bantama Sow, a dit à qui veut l’entendre que le président Alpha Condé est en train de réparer un tort.

‘’ Au contraire, les gens devraient féliciter le président pour ce geste. On a dit que c’est un début. Mais ce qui est plus choquant, c’est quand certains, alors qu’ils ont eu l’occasion de faire ce qu’on fait mais ils n’ont pas pu, sortent pour dénoncer. Honnêtement, qui peut comparer Chérif Souleymane, premier ballon d’or africain à un sportif guinéen. Si on donne 5 millions GNF à Chérif Souleymane, moi je dis que c’est insignifiant. Le président Alpha Condé répare ce qu’il n’a pas gâté’’ a lancé le ministre, avant d’enfoncer le clou.

‘’ Aujourd’hui, il y a des primes de matchs, les gens réclament même des primes là où ils ne doivent pas l’avoir, et ils perdent le match. Il y a des joueurs ici, qui demandaient même l’assurance maladie, quand on les convoquait dans l’équipe nationale sans parler même des primes. Est-ce que ces gens ont droit aujourd’hui de demander une quelconque chose à l’Etat. Quant à la musique, elle est devenue du business. (…). Qui peut être contre une modique somme de 5.000.000 GNF, pour ces gens ? Comme le ministère ne veut pas polémiquer, sinon nous avons des armes secrètes contre tous ces gens qui sont sortis. On connait des gens ici, qui ont été des professionnels et qui ont reçu des primes de match et de sélection, mais qui se cherchent aujourd’hui’’ a dénigré le chef de ce département.

Pour faire taire toutes ces supputations, Sanoussy Bantama Sow rappelle qu’à l’époque de ces anciennes gloires, c’est l’amour de la patrie qui primait et non celui d’un intérêt personnel.

‘’A votre époque vous avez vendu l’image de la Guinée sans rien attendre en retour. Nous vous en sont reconnaissant’’ a rappelé le ministre.

Nous y reviendrons !

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13