Présidentielle de 2020 en Guinée :Alpha Condé déroule en coulisse son agenda…

CONAKRY-A pratiquement cinq mois de l’élection présidentielle à laquelle peu de gens émettent des doute sur sa candidature, le président Alpha Condé balise son chemin.

Le chef de l’exécutif guinéen est engagé dans une logique d’écarter tous les obstacles juridiques qui pourraient se dresser devant lui. Alpha Condé qui dispose d’une majorité écrasante à l’Assemblée Nationale, veut amender plusieurs lois organiques pour les adapter à la nouvelle constitution qui fait objet d’une vive controverse liée à des allégations de truquage.

Selon nos informations, plusieurs textes de Loi déposés par l’exécutif à l’Assemblée Nationale sont à l’étude. Le but est de les amender afin de les adapter à la nouvelle constitution. Il s’agit notamment de la Loi Electorale (le code électoral, ndlr), la loi sur le Conseil Economique Social, Culturel et Environnemental et celle régissant la Haute Autorité de la Communication (HAC).

Ces projets d’amendement qui se passe en « coulisse » comportent des germes de conflits. On sent déjà une montée des tensions. Le FNDC (Front National pour la Défense de la Constitution) qui accuse le dirigeant guinéen de velléités de tripatouillage de la Loi Electorale en violation du protocole additionnel de la CEDEAO sur la gouvernance et la démocratie, promet de s’y opposer fermement.

Lire aussi- Me Bourdon :"Alpha Condé s'honorerait de compter parmi ceux qui ont su renoncer au goût du pouvoir"

« Les Lois Organiques ne doivent pas être en contradiction avec les prescriptions de la loi mère qu’est la Constitution. Il y a une question d’adaptation du contenu. Donc d’amendement. Ce qui est différent de la modification. Ce n’est pas pour réécrire de nouvelles Loi ni pour réécrire le code électoral. C’est pour les adapter aux réalités du moment », confie une source parlementaire.

Le président Alpha Condé (82 ans) au pouvoir depuis 2010 n’a pas dit si « oui » ou « non » il sera candidat à la prochaine présidentielle. Toutefois peu de gens émettent des doutes sur sa prochaine candidature à cette joute électorale majeure. « C’est difficile d’imaginer Alpha Condé renoncer, à se porter candidat pour un troisième mandat, après tout ce qui s’est passé. Il ne peut pas se mettre à dos de toute la communauté internationale, cautionner toute cette violence et renoncer à se porter candidat. Sa prochaine candidature ne laisse aucun doute », prévient un observateur de la scène politique.

Ce qui ne sera pas sans conséquences pour la stabilité du pays déjà fragile. C’est un secret de polichinelle, une éventuelle candidature d’Alpha Condé à la présidentielle d’octobre pourrait raviver la contestation mise en berne par l'épidémie de Coronavirus qui frappe le pays. Le FNDC qui annonce déjà la reprise des manifestations pour la libération de ses partisans détenus dans les prisons, va sans doute davantage accentuer la pression.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112