Kerfalla Camara KPC à la conquête du monde

Ceci n'est pas un fait isolé. Puisque les prouesses du Roi du BTP sont reconnues même hors des frontières africaines. C'est d'ailleurs à ce titre qu'il a pris part, le 20 janvier dernier, au premier sommet Grande-Bretagne-Afrique sur les investissements (UK-Africa Investment Summit) alors rehaussé de la participation effective d'une vingtaine de pays africains et d'une quinzaine de chefs d’État, anglophones, lusophones et francophones, dont le président Alpha Condé, qui avait à ses côtés le richissime homme d'affaires KPC, par ailleurs PDG de Guicopres SA.

Seul guinéen issu du secteur privé à prendre part à cette prestigieuse rencontre, le N°1 du BTP et de l'immobilier en Guinée,

a eu un tête-à-tête avec le Ministre Britannique du Commerce avec qui il a épluché plusieurs thématiques liées notamment aux stratégies à adopter pour développer les investissements en Afrique en général, et particulièrement en Guinée.

Sur invitation de Son Excellence Monsieur Julius Maada Bio, Président de la Sierra Leone, Monsieur Kerfalla Camara KPC, président du Groupe Guicopres était ce dimanche 31 mai 2020 au palais présidentiel de la Sierra Leone. L'homme d'affaires le plus influent et intéressant de la Guinée a été respectueusement reçu en audience par le président léonais.

Au cours de cette audience à l'image d'un chef d'État, le Président Mada BIO a fait part à M. KPC de son entière satisfaction pour la qualité des travaux routiers récemment réalisés par la filiale Guicopres Sierra Léone au niveau des voiries des villes de Kono et Kabala.

Par ailleurs, Julius Maada Bio a tenu à rassurer son hôte de marque que le Groupe Guicopres devient désormais un partenaire potentiel et privilégié du développement futur des infrastructures de la Sierra Leone.

Pour sa part, M. Kerfalla Camara KPC a vivement remercié le Président Maada Bio pour l’honneur, la distinction et les hommages rendus à la filiale Guicopres Sierra Leone et a assuré en retour qu’il mettra en œuvre toutes les ressources et l’expertise nécessaires du Groupe Guicopres SA pour être à la hauteur de la confiance ainsi placée en lui.

KPC, symbole de la générosité, au service de la nation

Patriote dans l'âme, philanthrope dans les actes et attentif à la cause de ses compatriotes, Kerfalla Camara KPC a bâti sa notoriété sur le fol amour qu'il voue à son pays, la République où il reste impliqué dans maints secteurs. Notamment dans le domaine sportif, le BTP, la promotion de la jeunesse à travers son entreprise, dans le social et dans l'humanitaire.

A ses propres frais, le milliardaire guinéen a refait la clôture du cimetière de Cameroun, pavé ses allées en le dotant de bornes fontaines. Aussi, pour entamer le nouvel an en beauté, la Fondation KPC pour l'Humanitaire, depuis trois ans, offre gracieusement le réveillon qu'il organise à sa résidence de Lambanyi, auréolé de feux d'artifice. L'édition 2019 de l'événement a connu la participation de plus de 2500 invités mobilisés autour du généreux organisateur pour suivre la prestation scénique du congolais Innoss'B, ainsi que de nombreuses figures de proue de la musique guinéenne.

Par Hamzah Bah