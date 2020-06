Décès de El hadj Kaba Baro Condé : communiqué de l’ANAIM

Le Ministère des Mines et de la Géologie à travers l’Agence Nationale d’Aménagement des Infrastructures Minières (ANAIM) a le profond regret de porter à la haute ATTENTION DE SON EXCELLENCE Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, Professeur Alpha CONDE, au peuple de Guinée le décès de El hadj Kaba Baro CONDE, Président du Conseil d’Administration de l’ANAIM. Décès survenu le Mercredi 03 juin 2020 des suites de maladie à Conakry.

En cette douloureuse occasion, l’ANAIM au nom de son Directeur Général et de l’ensemble des travailleurs présentent ses condoléances les plus attristées à son EXCELLENCE Monsieur le Président de la République, à la famille CONDE, aux membres du Conseil d’Administration de l’ANAIM, à la notabilité de BARO et KOUROUSSA, au Haut Conseil pour le développement de KOUROUSSA, à tous les ressortissants de KOUROUSSA et au peuple de Guinée.

Le programme des obsèques de l’illustre disparu est le suivant :

Jeudi 04 juin 2020, levée du corps à 10h à l’hôpital Sino-guinéen de Kipé, suivi de l’enterrement au cimetière de Cameroun

Que l’âme du défunt repose en paix !