CPI : Où en est-on avec les plaintes déposées contre Alpha Condé et son régime?

LA HAYE-Les lignes ont-elles bougé du côté de la CPI un mois après le signalement introduit par des avocats internationaux sur les crimes perpétrés en Guinée?

La Cour Pénale Internationale (CPI) a été saisie en fin avril dernier par un pool d’avocats internationaux commis par le FNDC sur les crimes perpétrés contre des opposants ces derniers mois en Guinée.

Me William BOURDON et Vincent BRENGARTH, avocats au Barreau de Paris demandent au bureau du procureur Fatou Bensouda d’enquêter sur les persécutions qui visent ces derniers mois le Front National pour La Défense de Constitution et ses partisans.

Des persécutions qu’ils estiment être fondées sur des considérations politiques et ethniques, de nature à justifier la qualification de crimes contre l’humanité. Un mois après ce signalement, où en est-on ? Les lignes ont-elles bougé depuis ?

Interrogé ce mercredi 3 juin 2020 par un journaliste d’Africaguinee.com, maître William Bourdon a indiqué qu’il n’y a pas encore du nouveau. « Il n’y a pas encore quelque chose de nouveau. C’est prématuré. Ça prendra du temps. Peut-être qu’il faut s’attendre à la mi-juin pour avoir du nouveau », a confié l’avocat.

En début mai, le bureau de la procureure a confié à Africaguinee.com que ce signalement fera l’objet d’une évaluation de manière indépendante et impartiale afin de vérifier le sérieux des renseignements fournis et identifier les éléments qui semblent relever de la compétence de la Cour.

Faut-il rappeler qu’après le signalement introduit par les avocats du FNDC, le gouvernement guinéen a contre-attaquer en communiquant à la CPI des éléments audio et vidéo qui incrimineraient les leaders du FNDC.

Certaines institutions telles que l’Union Européenne ont également reçu ces dossiers. Comme pour dire que la bataille est désormais lancée entre les deux protagonistes sur le plan diplomatique et judiciaire à l'international. Reste à savoir qui aura le dernier mot.

Affaire à suivre…

Africaguinee.com