N'Zérékoré : La chasse des zébus provoque une grave pénurie de viande...

NZEREKORE-Depuis le mois du jeûne de ramadan, la préfecture de Nzérékoré est plongée dans une crise de viande bovine. Sur le marché, on ne trouve plus de viande de bœuf. Et cela depuis déjà des semaines, a constaté Africaguinéee.com, à travers son correspondant local.

Bien avant la fête de Ramadan, la ville de Nzérékoré était déjà en maque de viande. Les bouchers fâchés avaient déclenché une grève qui a duré trois jours avant que le gouverneur ne les convoque pour servir les fidèles musulmans en viande à la veille de la fête. Qu’est-ce qui explique cette crise qui s’enlise ? Le président des bouchers de Nzérékoré que nous avons rencontré a fait des confidences. Il invoque plusieurs raisons dont le manque de bœufs dans la préfecture, mais aussi la chasse des zébus dans la région.

‘’Ce qui concerne le manque de la viande à Nzérékoré, c’est dû au manque de bœufs dans la préfecture. En plus le prix avec lequel on revend la viande ici est inférieur aux autres préfectures. La préfecture de Nzérékoré est très différente des autres préfectures de la Guinée. Tu peux marcher plus de 100 kilomètres de Nzérékoré sans trouver des troupeaux de bétails. C’est derrière Lola qu’on peut en trouver. Vers Lainè, Guéasso et vers Macenta aussi à Kouankan, parfois même derrière Macenta à Vassedou. Vers Beyla également, il faut dépasser la sous-préfecture de Boola, avant de trouver des troupeaux de bœufs. Ce qui ressort que Nzérékoré consomme seulement la viande mais ne produit pas. L’autre chose, c’est que le prix aujourd’hui à Nzérékoré est trop bas par rapport aux autres préfectures. Ici c’est 30.000 Gnf le kilo alors qu’à Kankan, Siguiri c’est 35.000. A Labé par exemple c’est 40.000, mais là d’ailleurs ils veulent augmenter jusqu’à 45.000fg. A Conakry, c’est 50.000 le kilo. C’est avec les mêmes personnes venues des autres préfectures que nous partons sur le terrain pour faire la concurrence pour l’achat des bœufs. Ce que nous nous achetons à raison de 4.300.000fg, ceux qui viennent d’ailleurs, l’achète à 6.000.000fg. C’est ce qui fait que les bœufs n’arrivent pas à Nzérékoré et c’est l’inquiétude que nous avons’’, a expliqué Djouma Diakité, président des bouchers de Nzérékoré.

L’autre facteur qui occasionne la pénurie de viande à N’Zérékoré, c’est la volonté de chasser les zébus. « Les zébus ont plus de poids que les dabas. Mais dès qu’ils ont appris qu’ils vont les faire sortir, les éleveurs ont eu peur et ils ont arrêté d’envoyer leurs animaux », souligne M. Diakité.

Du côté des éleveurs, ce sont les mêmes arguments donnés. Selon Ibrahim Kalil Cissé président des éleveurs en Guinée forestière, ils ont plus d’intérêt en vendant les bœufs avec les clients qui viennent de Conakry que ceux de Nzérékoré.

‘’ Un bœuf qui pèse 150 kilos, les bouchers de Nzérékoré vont te demander de leurs donner à 4.300.000fg. Mais le même bœuf, ceux de Conakry peuvent te l’acheter à 6.000.000fg. Avant, Kankan, Siguiri vendaient le kilo à 30.000fg et ils venaient chercher tous les bœufs à Sinko, à Boola, parce que les bœufs que nous nous produisons, c’est des zébus. Moi j’élève des zébus ça fait 20 ans. J’ai des damas aussi. Comme le président de la République a dit qu’il veut des bœufs damas pour insémination, on voulait cette fois-ci voir ça aussi. C’est l’élevage de la Guinée forestière qui ravitaille aujourd’hui le pays. Je veux parler de Beyla, Lola, une partie de Macenta, Koucenkoro qui produit 90% des viandes de la Guinée, et ça grâce aux zébus. Mais je ne sais pas quelle différence les gens trouvent entre les ndamas et les zébus. Quand on a entendu que les autorités veulent chasser ces zébus, nous avons bloqué la vente de viande et nous avons jugé nécessaire de quitter pour aller dans d’autres coins où nous ne serons pas traqués. Avant la fête, on avait arrêté la vente durant trois jours. C’est en ce moment que les autorités nous ontrencontrés avec les bouchers. Le gouverneur nous a dit qu’il veut que les étrangers partent avec leurs animaux mais nous les citoyens s’ils nous chassent, nous n’avons pas où partir. Ce jour-là nous étions assurés et nous avons levé la sanction. Mais cela a trouvé que tout Conakry était là pour se procurer du bœuf. Même ceux de Kankan étaient là. Hors le jour de la fête à Nzérékoré, il faut 300 bœufs sinon ça ne suffira pas à Nzérékoré. La fête de Tabaski, on tue jusqu’à 200 bœufs à Nzérékoré. Et avec ceux de Conakry et Kankan, nous gagnons plus que ceux de Nzérékoré. Donc c’est très difficile avec ça’’, nous a confié Ibrahim Kalil Cissé président des éleveurs en Guinée forestière.

Il lance un appel aux autorités locales de la place. « Actuellement, Nzérékoré a beaucoup de concurrents. Il faut que les autorités au niveau de la chambre du commerce, la commune, collaborent avec les bouchers pour qu’ils se comprennent et qu’ils soient au même pied d’égalité que les autres préfectures », lance M. Cissé avant de dire qu’il ya au moins 111 personnes dans la région qui détiennent les zébus. Il prévient que vouloir les chasser ces derniers, aggravera la crise de viande dans la région.

SAKOUVOGUI Paul Foromo

Correspondant régional d’Africaguinee.com

A Nzérékoré.

Tél : (00224) 6628 80 17 43