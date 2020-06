Le programme INTEGRA contribue à l’insertion professionnelle des jeunes

Le programme d’appui à l’intégration socio-économique des jeunes (Integra) a annoncé aujourd’hui la fin du parcours d’intégration de 54 jeunes à Soumbalako (Mamou), venant s’ajouter aux 77 jeunes déjà formés à Badaraya (Kindia).

Grâce à ce programme financé par l’Union européenne, durant neuf (9) mois de parcours, ces jeunes ont reçu des formations théoriques axées sur le savoir-être dans la vie courante et sur l’alphabétisation fonctionnelle ainsi que des formations pratiques sur la conduite automobile des véhicules poids légers et de transport en commun, les techniques de maraichage, la production et la conservation de la pomme de terre.

A travers ces formations, les jeunes ont pu apprendre un métier et obtenir une certification pour faciliter leur insertion professionnelle dans la région. Ils sont maintenant en mesure de devenir des salariés ou des travailleurs indépendants.

En plus de ces formations, ces jeunes ont participé aux travaux de réhabilitation de la piste rurale de Soumbalako sous un modèle de travaux à haute intensité de main d’œuvre combiné à l’approche chantier école qui associe la théorie et la pratique. Ils ont reçu une rémunération journalière de 35 000 GNF dont 15 000 GNF en épargne capitalisée couvrant la période du parcours d’intégration.

Mamadou Samba BAH, certifié en conduite, a saisi l’occasion pour témoigner sa joie pour avoir intégré le programme : « Je suis très satisfait des formations et de l’accompagnement reçus durant ces 9 mois de parcours. Le programme Integra m’a permis d’apprendre le métier de la conduite que j’aime particulièrement. A travers mon épargne et mes économies, je compte m’acheter un véhicule d’occasion pour faire le transport des personnes et des marchandises entre Soumbalako et Mamou ».

En plus de la rénovation de la maison des jeunes de Matam et de la réhabilitation des pistes rurales de Badaraya et de Soumbalako, le programme Integra s’active pour la finalisation des études qui aboutiront à la réalisation d’environ 14 infrastructures sur l’axe Conakry-Mamou-Labé et la création de près de 5000 emplois en faveur de la jeunesse guinéenne.

Le programme INTEGRA se veut une contribution pour amorcer de nouvelles dynamiques dans le développement socio-économique en Guinée. Financé par l'Union européenne, INTEGRA crée des opportunités pour la jeunesse guinéenne à travers la préparation à la vie professionnelle dans les établissements scolaires, la réalisation d’infrastructures économiques, la formation professionnelle, la création d’emplois durables et le développement de l’entrepreneuriat.

Ainsi, à travers ce programme, ce sont plus de 15 000 jeunes qui seront directement accompagnés pour mettre en œuvre cette nouvelle dynamique socio-économique par la création d’emplois et des appuis au développement de l’entrepreneuriat en Guinée.

