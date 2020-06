Education : A quand les examens nationaux en Guinée ?

CONAKRY-En Guinée, depuis plus de deux mois, les écoles sont fermées suite à l’apparition de l’épidémie de Coronavirus qui sévit dans le pays.

Pour l'heure, il n'y a aucun calendrier annoncé pour la tenue des examens nationaux habituellement organisés pendant le mois de juillet. Certains parents d’élèves et mêmes des élèves une éventuelle année blanche. Face à ces craintes, le Ministère de l’Enseignement Pré-universitaire et de l’Education Nationale rassure, en excluant "une année blanche".

Selon nos informations, une date des examens nationaux serait fixée après la réouverture des écoles. Mais pour l’instant aucune date de cette ouverture n’est annoncée, vue que l’épidémie de Coronavirus peine à être contrôlée. Toutefois, un cadre du ministère de l’éducation a confié qu’un calendrier des examens ne sera annoncé qu’après l’organisation des cours de rattrapage.

« Il faut les cours de rattrapage d’abord. Après le rattrapage, le département pourrait décider d’une date. Mais il n’est pas question d’une année blanche », a déclaré une source proche du service d’examen au ministère de l’Education.

Ce mois de mai, le Ministre Mory Sangaré a lancé des cours à distance à la télévision et à la radio pour permettre aux élèves en classe d’examen de terminer leurs programmes. Mais cette initiative a été vivement critiquée par les apprenants qui disent ne rien comprendre.

Selon notre source, des dispositions sont en cours pour le retour des élèves en classes. «Ce que le département est en train de faire à l’heure actuelle, c’est de prendre des dispositions pour le retour d’abord des élèves en classes et accéder au rattrapage des cours. Après cela, on parlera des préparatifs des examens. Le ministre a dit il n’est pas question d’une année blanche. Il faut faire confiance aux autorités parce qu’elles ne peuvent pas s’amuser à faire des déclarations officielles comme ça. Il faut que les élèves et parents acceptent de croire », a rassuré notre interlocuteur.

Dossier à suivre…

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tél : (+224) 655 31 11 14