Démission de Badra Koné : première réaction du parti de Sidya Touré…

CONAKRY- L'entourage de Sidya Touré vient de réagir suite à la démission de Badra Koné, jusque là secrétaire national de la jeunesse de l'Union des Forces Républicaines.

Interrogé par Africaguinee.com sur ce départ, le secrétaire exécutif du parti de Sidya Touré a indiqué que c'est par voie de presse qu'ils ont appris cette démission. Saikou Yaya Barry indique que le bureau exécutif va se réunir pour prendre acte.

" C'est par voie de presse qu'on a appris cette démission. Si le bureau politique a reçu sa lettre de démission, je ne sais pas encore. Je rappelle que je suis le secrétaire exécutif du parti mais c'est par voie de presse que j'ai été informé. J'imagine que la presse a eu la copie de la démission avant les ayants droit. Cela dit, nous attendons que le bureau exécutif se réunit pour acter cette démission", a déclaré le secrétaire exécutif de l'UFR.

Badra Koné qui entretenait des rapports froids avec plusieurs responsables de l'Ufr a fini par prendre le large. Le vice-maire de Matam est arrivé dans cette formation politique de l'opposition au lendemain des élections communales de 2018.

" Si Badra a trouvé nécessaire de partir au moment où on lutte pour le changement du système, nous lui souhaitons bon vent. En ce qui nous concerne, nous continuons notre combat. Je rappelle que monsieur Badra Kone est arrivé à l'Ufr après les élections communistes de 2018. Nous avons voulu mettre du sang neuf dans la structure, mais j'avoue que ce n'est pas toujours aisée d'être en politique. Beaucoup ne résistent pas et nous lui souhaitons bon vent", a lancé Saikou Yaya Barry.

Interrogé sur le même sujet, Ahmed Tidiane Sylla le responsable de communication de l'Ufr a eu la même réaction. " On a vu ça circuler dans les médias. Donc on attend que l'on soit saisi par le bureau exécutif pour acter. Mais si Badra a démissionné, on ne peut que lui souhaiter bon vent", a indiqué M. Sylla.

A suivre...

