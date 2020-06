Sékouba Mansaré, 9 ans, amputé de son bras après avoir imité Tony Jaa, du film "Ong-bak"

KINDIA- L'acte s'est passé à Yomaya Limban, district situé à 50 km de la sous-préfecture de Ourekaba dans la préfecture de Mamou. Sékouba Mansaré âgé de 9 ans a été amputé de son bras gauche à l’hôpital régional Alpha Oumar Diallo de Kindia. La victime a grimpé un arbre et s’est jeté dans le vide. L’enfant tentait d’imiter l'acteur et artiste martial thaïlandais Panom Yeerum connu sous le nom Tony Jaa. Il est le personnage principal du film d’actions thaïlandais « Ong-Bak » sorti en 2003.

Le jeune garçon qui a été admis d’urgence à l’hôpital régional de Kindia a été amputé dans la nuit du samedi au dimanche 31 mai 2020. Le père de l’enfant Sékouba Mansaré, explique que son fils était en train d’imiter des scènes d’un film avec ses amis.

« Il ne souffre d’aucun problème mental. C’est un enfant que j’aime beaucoup parce qu’il est très sensible. C’est mon fils et homonyme, car je lui ai donné mon prénom quand il est né. Il était en train de jouer avec ses amis, mais entre-temps ils se sont tous mis à l’idée de pratiquer ce qu’ils ont vu dans le film ‘’ONG BAK’’. Selon son camarade qui m’a raconté la scène, ils sont montés sur la branche d’un arbre pour se jeter à terre. Mais la donne a changé selon eux, quand mon fils est monté un peu plus haut et il a sauté. Quand il est tombé, l’enfant ne pouvait plus se relever. Ses amis lui ont dit Sékou lève-toi, il a dit qu’il ne peut pas.

C’est ainsi que j’ai été alerté. Sur place, on a constaté que son bras gauche est cassé (fracturé) deux fois et l’os est sorti de la chair. Immédiatement j’ai pris l’enfant pour l’amener chez un guérisseur traditionnel dans notre village. Mais j’ai oublié de soigner d’abord la plaie. On a fait une semaine là-bas, les feuilles bandées sur la main. La plaie s’est gangrenée. C’es ainsi que je l’ai pris pour l’envoyer à Kindia. Une fois arrivés, les médecins ont dit qu’il fallait amputer le bras de l’enfant. Comme je suis son père, j’ai appelé mes beaux-parents qui résident ici à Kindia pour prendre la décision ensemble. Les oncles de l’enfant ainsi que sa mère restée au village n’étaient pas d’accord pour l’amputation. La polémique s’est installée entre les deux camps. Mais finalement, on s’est compris. On a signé un papier pour marquer notre accord pour que l’enfant soit amputé », a expliqué Sékouba Mansaré père de l’enfant.

Selon les médecins, la vie de l’enfant n’est plus en danger. Mais les parents jugent exorbitante la somme de 3 500 000 GNF que les médecins ont demandé pour leur prestation moins le prix des médicaments qui s’élève à 800 000 GNF. Ils demandent une assistance des bonnes volontés et l’indulgence des médecins pour sauver l’enfant. Mais jusqu’à ce jour lundi 1er juin 2020, les lignes n’ont pas bougé. SOS à Sekouba Mansaré.

Depuis Kindia, Chérif Keita

Pour Africaguinee.com