Lutte contre la COVID-19 : Alpha Condé sur tous les fronts…

CONAKRY- Depuis l’annonce officielle du premier cas de COVID-19 en Guinée, le Président Alpha Condé est sur tous les fronts pour venir à bout de cette maladie en Guinée. Le Chef de l’Etat ne ménage aucun effort pour accompagner et soutenir les différents acteurs impliqués dans la lutte contre la COVID-19 dans son pays. Alpha Condé prend tout son temps pour écouter et échanger avec l’ensemble des acteurs impliqués dans cette bataille. Au delà des orientations qu’il donne, le locataire du Palais Sékoutoureya ne lésine pas sur les moyens à mettre à la disposition de l’Agence nationale de sécurité sanitaire qui chapote les opérations de lutte contre le Coronavirus en Guinée. Récemment, il a mis à la disposition de l’ANSS un immeuble qu’il a racheté des mains d’un opérateur économique. Cette immense bâtisse sert désormais de CTE (Centre de traitement des épidémies) à certains malades du COVID-19.

Ce Dimanche 31 mai 2020, le Président Alpha Condé était encore sur le terrain de bataille contre la COVID-19. Le locataire du Palais Sékoutoureya a mis à la disposition de l’Agence nationale de sécurité sanitaire plusieurs équipements médicaux qui vont améliorer sans nul doute la prise en charge des malades du COVID-19 en Guinée. Composés essentiellement de 10 respirateurs, d’appareils mobile pour la radio, de 5 automates biochimie, de 5 automates hématologiques, ces équipements ont été remis à l’ANSS à travers son unité logistique. Des milliers de masques de protection font également partie des équipements remis à l’ANSS par le Chef de l’Etat.

« C’est plus que réconfortant de constater encore une fois l’engagement de Monsieur le Président de la République dans la lutte contre cette maladie en Guinée. Au delà des conseils et des orientations que nous recevons de lui tous les jours, il met les moyens à notre disposition. Nous avons reçu la semaine dernière 6 extracteurs pour améliorer la capacité d’analyse des laboratoires. Monsieur le Président de la République s’est beaucoup impliqué également dans la construction des infrastructures. Vous avez vu le CTE (Centre de traitement des épidémies, Ndlr) de Matam qui est maintenant opérationnel. Il est équipé et certains malades du COVID-19 y sont pris en charge. A l’hôpital Gbessia, c’est plusieurs hangars qui ont été construits grâce à l’appui du Chef de l’Etat », a souligné Dr Moussa Konaté, le Directeur Général de la Pharmacie Centrale de Guinée.

Le Chef de l’unité logistique dans la lutte contre la COVID-19 en Guinée a invité ses compatriotes à retourner l’ascenseur au Chef de l’Etat dans son souci perpétuel d’endiguer la COVID-19 en Guinée.

« Je pense qu’il appartient désormais à tout un chacun de partager le souci de Monsieur le Président de la République d’endiguer cette maladie en Guinée. Les citoyens doivent accepter de respecter les gestes barrières, notamment le port des masques et le lavage des mains », a confié Dr Moussa Konaté.

Ousmane Diallo