Le Conseil d’Administration de la Banque Mondiale approuve un financement de 70 millions de dollars pour l’ANIES

Conakry, lundi 1er juin 2020 – Le Conseil d’administration de la Banque Mondiale, réuni vendredi 29 mai 2020 a accordé sous forme de don, une enveloppe de 70 millions de dollars US à l’Agence Nationale d’Inclusion Économique et Sociale (ANIES).

Ce montant va permettre à l’ANIES d’amplifier ses multiples actions dans le cadre de la lutte contre l’extrême pauvreté et en particulier dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19, en vue d’amortir les conséquences de la pandémie sur les plus vulnérables.

« C’est une très bonne nouvelle, qui vient confirmer l’engagement de la Banque mondiale à accompagner la Guinée dans le déploiement de cette politique innovante », a réagi le Premier Ministre Ibrahima Kassory Fofana à l’annonce de la nouvelle.

Le Chef du Gouvernement de rappeler : « Au nom du Président de la République Alpha Condé, j’avais déclaré, dans mon discours de politique générale, il y a deux ans, que le partage de la prospérité serait la clé de voûte de la politique économique de mon Gouvernement. L’ANIES est la matérialisation de cet engagement et l’apport de la Banque Mondiale est une étape importante. Nous poursuivons nos efforts et disons au peuple de Guinée qu’il peut compter sur la politique sociale du Président Alpha Condé. La prospérité économique doit être effectivement partagée. »

Dans le cadre de la riposte à la crise sanitaire liée au COVID-19, 25 millions de ces fonds seront affectés aux transferts monétaires que l’ANIES lance à la fin de ce mois de juin 2020 au bénéfice de 240 000 ménages vulnérables, soit 1,6 million de guinéens, à raison de 25 dollars par mois et par ménage. Le reste de l’enveloppe soit 45 millions de dollars permettra à l’ANIES de déployer ses politiques d’inclusion économique, sociale et financière pour la période 2021à 2024.

Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, l’ANIES accorde la priorité à l’atténuation des conséquences économique et sociale de ladite crise pour les plus démunies. A cet effet au titre de cette année 2020 l’ANIES a construit un plan qui se décline en trois phases et s’étend sur 9 mois (avril à décembre).

Á propos de l’ANIES :

L’Agence Nationale d’Inclusion Économique et Sociale (ANIES) a été créée en janvier 2019. Une première du genre en Afrique pour répondre aux nombreux défis de l’inclusion économique, sociale et financière. Elle contribuera fortement à la réduction de la pauvreté et constitue un vecteur puissant de redistribution des fruits de la prospérité économique.