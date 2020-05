SANGAREDI : les habitants de Hamdallaye déménagent avec succès !

Kamsar – 30 mai 2020, la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG), un des leaders mondiaux de la production et de l’exportation de la bauxite métallurgique a annoncé aujourd’hui l’achèvement avec succès du processus de déménagement des habitants du village de Hamdallaye.

Ce déménagement a concerné un total de 91 familles, soit plus de 600 personnes qui habitaient dans l’ancien village de Hamdallaye.

Le déménagement est une des composantes importantes du Plan d’Action, de Réinstallation et de Compensation (PARC) que la CBG a conçu en concertation avec les résidents de Hamdallaye en vue d’assurer une relocalisation réussie du village.

Dans le cadre de ce PARC, la CBG a construit 173 habitations, un poste de santé, une école de 6 salles de classes, une mosquée de 300 places équipée de panneaux solaires, un marché et un centre polyvalent Communautaire. 6 forages d’eau potable ont également été réalisés.

Ce nombre de forages donne un ratio de moins de 100 personnes par forage, ce qui est nettement au-dessus de la moyenne pour l’Afrique Subsaharienne, selon les normes de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Ce déménagement s’est déroulé en toute santé et sécurité, et surtout aussi conforment aux mesures sanitaires de prévention contre le COVID-19.

L’approche participative utilisée par la CBG pour s’assurer de la réussite de la relocalisation a porté ses fruits, comme atteste le témoignage de M. Bah Mamadou, porte-parole des habitants de Hamdallaye : « Lorsque nous avons été approchés par l’équipe des relations communautaires de la CBG nous informant qu’ils souhaiteraient nous faire déménager pour des raisons de sécurité, nous avons été très sceptiques. D’abord parce que nous tenions beaucoup à notre ancien village, mais aussi l’idée de pouvoir nous créer des conditions similaires, voire meilleures à celles dans lesquelles nous étions avant, nous semblaient un peu irréalistes ».

M. Bah s’empresse de préciser que : « mais aujourd’hui nous sommes plus qu’heureux de nous installer dans ces habitations flambant neuf, qui sont une représentation plus que parfaite des idées de demeures idéales que nous avions communiquées à la CBG. Je pense que cela tient au fait que la CBG nous a écouté et nous a impliqués activement sur toute la ligne. Nous remercions la CBG et nous leur demandons de continuer à nous accompagner dans la vie de tous les jours, parce qu’en tant qu’être humain on est jamais satisfait à 100 %. En ce qui nous concerne, qu’ils soient rassurés que nous serons toujours à leur côté pour tout besoin ».

Le Directeur Général de la CBG se réjouit de cet autre aboutissement heureux de ce qu’il a appelé partenariat et relation de bon voisinage durable entre les habitants de Hamdallaye et la compagnie.

« Nous sommes très heureux au niveau de la CBG de voir ce déménagement se réaliser en toute santé et sécurité, et conformément à nos normes sociales et environnementales qui s’alignent d’ailleurs à celles de la Société Financière Internationale (SFI), un de nos partenaires dans ce domaine. Ces normes garantissent la réussite, parce que vous n’avez pas à réinventer la roue, mais tout simplement à matérialiser une vision que la compagnie a en matière de relations communautaires. »

M. Traoré a tenu également à souligner l’apport volontaire des habitants de Hamdallaye : « je pense qu’il faut surtout aussi souligner et féliciter les habitants de Hamdallaye pour la preuve de bonne volonté dont ils ont su faire montre, notamment en ce qui concerne le respect des consignes sanitaires contre le COVID-19. Nous avons tenu à ce qu’ils participent activement au processus et ils ont montré leur prédisposition à nous soutenir. Ce qui balise le chemin d’un partenariat durable entre nous, et nous ferons en sorte d’être toujours là pour eux dans la mesure du possible. »

Le village de Hamdallaye a été relocalisé pour des raisons de sécurité, dans le cadre du projet d’extension de la CBG.

A PROPOS DE LA CBG.

La Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG) est un leader mondial dans l’industrie de bauxite métallurgique. Elle valorise des mines situées dans la localité de Sangarédi au nord-ouest de la République de Guinée. Elle produit et exporte plus de 15 millions de tonnes de bauxite de qualité supérieure par an. Ses actions sont détenues par l’Etat guinéen (49%) et Halco Mining (51%), consortium composé d’acteurs miniers internationaux des plus respectés de l’industrie. La sécurité et l’excellence opérationnelle sont le crédo de la compagnie. La CBG est pionnière dans le développement communautaire et le contenu local. Elle s’aligne à des standards des plus élevés au monde en matière de Santé et Sécurité, et de respect des normes environnementales et sociales, notamment celles de la Société Financière Internationale (SFI). Depuis le démarrage de ses opérations en 1973, elle a contribué à plus de 5 000 000 000 de dollars américains aux revenus de l’Etat Guinéen. Depuis 2016, elle a investi près d’un milliard de dollars dans son plan de modernisation de ses actifs et d’extension de sa capacité de production à 19 millions de tonnes par an. En produisant une bauxite de qualité utilisée in fine dans diverses industries (aéronautique, automobile, électricité, emballage, construction etc.) nous contribuons au progrès de l’humanité.