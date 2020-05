Dr Macka DIABY, nutritionniste: "L'importance d'avoir une alimentation saine..."

CONAKRY-Quels sont les dangers liés à la consommation de la viande pourrie ? Alors qu’à la veille de la fête du ramadan, les guinéens ont été scandalisés par l’exhumation des cartons de poulets pourris à la décharge de Dar Es Salam, Dr Macka DIABY, nutritionniste parle des risques de la consommation de la viande avarie.

Interrogé par Africaguinee.com, ce consultant en nutrition explique que la consommation de la viande malpropre entraine chez le consommateur des maladies cardio-vasculaires, la fièvre typhoïde et une intoxication alimentaire avec des graves symptômes.

« La consommation de la viande avarie provoque la salmonellose appelée fièvres-typhoïdes, la toxi-infection alimentaire dont les symptômes apparaissent généralement 72 h après l’ingestion de la viande pourrie, la campylobactériose, une toxi-infection dont les symptômes peuvent être graves. 20 % à 30 % des cas de campylobactériose chez les Hommes sont directement imputables à la consommation de la viande de poulet. Les enfants, les personnes âgées qui ont un système immunitaire affaibli sont plus à risque d’en être atteints. Ça entraîne aussi des troubles digestifs. Par exemple les gastroentérites aigue d’origine toxique », explique Dr Diaby.

Les risques sanitaires…

Ce nutritionniste a indiqué que la consommation de cette viande n’est pas sans conséquences sur la santé humaine surtout lorsque la chaine de transformation, de transport, de conservation n’est pas respectée.

«Les principaux risques auxquels sont exposés les consommateurs de ces poulets avaries sont entre autre : l’intoxication alimentaire à la (salmonelle, Campylobacter), les maladies diarrhéiques, la fièvre typhoïde. Parfois la consommation de cette viande peut entrainer des maladies cardio-vasculaires et les accidents vasculaires cérébraux (AVC). En Guinée, certains citoyens se livrent à la vente sur nos marchés du poulet avarie. Cette attitude à mon avis est très grave parce qu’elle est nuisible la santé de la population », a alerté Dr Diaby.

Pourquoi avoir une alimentation saine ?

Sur le plan nutritionnel, Dr Macka Diabya conseillé aux citoyens d’avoir une alimentation saine. « Une alimentation saine fournit à votre organisme les nutriments dont il a besoin chaque jour. En plus elle permet d’équilibrer votre apport calorique, favorisant ainsi la maîtrise du poids. Lorsque l’alimentation n’est pas adéquate, saine, elle expose votre corps à des risques de vulnérabilité aux infections et aux maladies chroniques comme le diabète de type 2, aux maladies cardio-vasculaires et les accidents vasculaires cérébraux. La consommation de la viande propre et saine a une valeur nutritionnelle élevée. Car c'est une bonne source de nutriments essentiels notamment des protéines de haute qualité, du fer, du zinc et des vitamines B1, B3, B6 et B12 ; mais sa consommation abusive nuit à votre santé. Il est recommandé de ne pas dépasser une portion de viande (environ 100 g à 120 g) par jour pour les enfants et de 300 g par jour pour l’adulte », a-t-il conseillé tout en précisant qu’il faut opter pour un régime alimentaire riche en de légumes, de céréales et de fruits.

Dr Macka Diaby recommande aux autorités sanitaires du pays de renforcer la communication au niveau communautaire sur l’hygiène alimentaire, délocaliser les lieux de décharge des ordures hors de la ville de Conakry et d’incinérer directement les aliments dépistés périmés. « Il faut aussi s’investir dans la sécurité alimentaire surtout en matière de contrôle de qualité des aliments sur nos marchés sur toutes les différentes formes de viandes. La création d’une Agence Nationale Pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire (ANSPCA) serait une bonne chose afin de compléter les efforts du service du contrôle de qualité », a recommandé Dr Macka Diaby.

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

