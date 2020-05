COVID-19 : La société Bel Air Mining poursuit son appui dans la lutte contre la pandémie de Covid-19

Conakry, le samedi 30 mai 2020 ---- La société Bel Air Mining S.A.S, membre du groupe Alufer Mining Limited, développeur et producteur de bauxite dans la préfecture de Boffa, continue de fournir aux communautés locales et aux centres de santé locaux ainsi qu’aux employés un soutien matériel et technique dans la prévention contre la propagation de la pandémie de Covid-19 dans sa zone d’impact.

En partenariat avec son contractant médical Medequip, la société Bel Air Mining a fourni une série d’appuis, en équipement d’hygiène, en équipement médical et en formation aux communautés et structures sanitaires locales dans sa zone d’impact, ainsi qu’aux employés et leurs familles respectives.

Cet appui couvre près de 2,500 stations de lavage de mains et 13,000 bavettes, distribuées aux communautés locales et aux employés, 500 thermoflashs, 1,000 tests de dépistage rapide et la formation et l’équipement du personnel médical des centres de santé communautaires. Dans les différents villages de la zone, l’équipe communautaire de Bel Air a également réalisé des sensibilisations sur les symptômes du virus et sur les gestes barrières et autres mesures préventives.

Ces distributions de matériels et l’appui technique fourni, d’une valeur totale de 514, 610, 000 francs guinéens ($55,000 USD), s’inscrivent dans le cadre de l’engagement continu de Bel Air Mining à contribuer au bien-être des communautés locales et au développement socio-économique de la Guinée.

Au nom des communautés bénéficiaires, le Préfet de Boffa, Col. Abdouhamane KÉITA, a manifesté sa reconnaissance à l’égard de Bel Air Mining et Medequip pour leur soutien continu. « Ce geste de solidarité de Bel Air Mining va droit au cœur des communautés ici à Boffa. Depuis le début de la pandémie, BAM ne cesse d’apporter son soutien à tous les niveaux auprès des populations. Nous sommes heureux d’avoir une société comme BAM soucieuse du bien-être de nos communautés ».

Pour le Président-Directeur Général de Bel Air Mining, M. Kevin Mclean : « En tant que société citoyenne, c’est notre responsabilité d’assurer la santé & sécurité de nos parties prenantes. Avec l'aide médicale, les kits sanitaires et la formation, nous sensibilisons pour prévenir la propagation du virus tout en donnant aux gens les moyens de le faire », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, Bel Air Mining a mis des mesures strictes en place sur ses différents sites d’opérations notamment le lavage régulier des mains, la désinfection des surfaces, la distanciation sociale, la prise de température et le télétravail pour les employés qui peuvent travailler à distance. De plus, une zone d'isolement a été constituée à la base-vie de la société, avec des procédures strictes de mise en quarantaine, et une ambulance est désormais réservée au transfert des membres du personnel présentant des symptômes d’infection au Covid-19 vers les structures sanitaires de référence.

Ces différentes mesures ont toutes le même but, à savoir veiller scrupuleusement à la santé & sécurité de toutes les équipes et maintenir la production et les emplois.

À propos de Bel Air Mining S.A.S

Bel Air Mining S.A.S (BAM), membre du Groupe Alufer Mining Ltd, est une société minière qui exploite une mine de bauxite dans la préfecture de Boffa. La société s’emploie à respecter les normes les plus élevées en matière sociale et environnementale.