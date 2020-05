Avis de décès : Alpha Oumar Barry n’est plus !

Le Haut Conseil des Anciens du Timbo a la profonde douleur d'annoncer aux parents amis et alliés, le décès de Monsieur BARRY Alpha Oumar. Décès survenu le 12 mai 2020 à 11h à son domicile des suites de maladie à l'âge de 73 ans. L'enterrement a eu lieu le 13 mai 2020 au cimetière de Cameroun.

BARRY Alpha Oumar était le fils de feu Mody Sory BARRY et de Hadja Fanta SYLLA. Il laisse derrière lui une veuve éplorée ( Madame Fatou Sonnah BARRY) et deux enfants ( Alpha Ahmed BARRY et Oumou Banouna BARRY/ BNO).

Qu'en soient informées : les familles SYLLA de MARKHALA, DELAFRIQUE de Dubreka ; SOW de Saramoussaya ; SOUMAH de Coyah et HAMROUNI de Paris.

Le défunt, ingénieur chimiste de formation a été successivement directeur technique et directeur général adjoint de SOBRAGUI, directeur commercial et directeur adjoint de SALGUIDIA et enfin conseiller de la DG de SOGUIPAH.

Le Haut Conseil remercie les uns et les autres pour tout le soutien apporté à la famille du défunt lors de ce douloureux événement. Il informe qu'un grand sacrifice et une cérémonie religieuse seront organisés prochainement à Sokotoro.

Qu'Allah le Tout Puissant, le Miséricordieux accueille BARRY Alpha Oumar dans son Paradis Éternel.

Amen !

Pour le Haut Conseil des Anciens du Timbo,

El Hadj Alpha Bacar BARRY