Guinée: le véhicule d'un opposant volé à Conakry...

CONAKRY-Le véhicule d’un opposant a été volé ce jeudi 28 mai à Conakry ! La voiture personnelle de François Bourouno, chargé de communication du parti de l’espoir pour le développement national (PEDN) a été volé hier soir à Lambanyi dans la banlieue nord de Conakry.

Interrogé par Africaguinee.com , l’opposant a expliqué les circonstances dans lesquelles son véhicule a été emporté.

« J’étais avec des frères, on est venu garer devant une église, on est parti pour une visite. Au moment de revenir, on trouve que la voiture a été emportée. On a cherché en faisant le tour, on ne l’a pas retrouvé. Ce matin, on a fait une déclaration de perte au commissariat de Lambanyi », a confié François Bourouno.

La voiture qui a été volée est une Honda CRV immatriculé RC. 0443. AK. Le véhicule était pourtant hermétiquement fermé.

