Coronavirus : l'AJRAK offre des kits d’hygiène aux habitants de Gbessia Port 1

CONAKRY-Pour aider à enrayer la propagation du Coronavirus qui a dépassé la barre de 3.000 cas positifs en Guinée, l’association des jeunes ressortissants et amis de Kondjeya a fait un important don ce jeudi 28 mai 2020 aux habitants de Gbéssia Port 1, un quartier de la commune de Matoto. Le don est composé de 2 mille masques et de nombreux kits de lavage de mains et accessoires.

Au cours de cette cérémonie de remise de ces kits, le deuxième vice-maire de la Commune de Matoto a exprimé son enthousiasme face cette contribution de la jeunesse à la lutte contre la COVID-19.

« Je suis satisfait de cette jeunesse qui a emboité les pas du Chef de l’Etat qui voudrais que toute la Guinée se lève comme un seul homme pour bouter cette pandémie loin de nos frontières. Ce qui me réjouit, c’est le choix de ce quartier, parce que c’est le vieux quartier de la commune de Matoto et quand vous pensez à vos mamans, vos sœurs, vos pères et frères pour venir rapidement les sensibiliser en apportant votre modeste contribution cela nous met à l’aise. Après notre génération, c’est vous. Quand vous pensez déjà à être au rythme des populations pour endiguer cette pandémie qui ne fait que décimer les populations à travers le monde je ne ferais que vous remercier », a déclaré Ibrahima Sory Cissé.

Au nom des donateurs, le Président de l’association des jeunes ressortissants et amis de Kondjeya a expliqué les raisons du choix porté sur ce quartier pour la remise de ces kits.

« Nous œuvrons dans le domaine de la santé, puisse que notre pays est frappé par l’épidémie de Coronavirus depuis le mois de mars dernier. On s’est dit que nous ne pouvons pas rester en marge de cette lutte contre le Coronavirus en Guinée qui a déjà endeuillé des milliers de familles dans le monde. En Guinée, on a déjà 20 décès. Alors nous avons initié un projet qui sensibilise et faire un don pour protéger les citoyens contre cette pandémie. C’est dans ce sens que l’ANSS a fait un don à travers l’appui du CNOSCG qui nous a doté de 10 kits de lavage de mains et accessoires et 2 mille bavettes. Nous avons décidé d’offrir ces kits dans des zones où il y a eu assez de cas de Coronavirus donc c’est la raison pour laquelle nous avons choisi Gbéssia Port 1 où la population est assez dense dans ce quartier », a déclaré Ibrahima Sory Diallo.

Au nom des bénéficiaires, le Chef de quartier de Gbessia Port 1, Elhadj Momo Camara a remercié les donateurs et a promis l’utilisation à bon escient des kits. « Gbéssia Port 1 est un ancien quartier. Nous allons distribuer ces kits à la population qui en a besoin pour la riposte contre cette maladie dans notre quartier. Et nous ferons tout notre possible pour le bon usage de ce don », a rassuré Monsieur Camara.

Cette cérémonie de remise s’est déroulée en présence du représentant du Ministère de l’Action Sociale et de la Société civile.

