Coopération : le ministère de l’industrie signe un nouvel accord avec l'ONUDI…

CONAKRY-Le ministre de l'Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises a procédé à la signature d'un nouveau programme pays pour un développement industriel inclusif et durable cycle 2020-2023. L'événement a eu lieu au ce vendredi, 29 mai 2020 au ministère de l'industrie et des PME.

Ce programme d'une valeur monétaire de 21. 950.000 Usd est financé par l'ONUDI (l'organisation des Nations-Unies pour le Développement Industriel). Il a été élaboré par un comité ministériel guinéen et des experts de cette institution onusienne.

“Il s'agit d’un programme de vingt un millions neuf cent mille de dollars. Nous avons réussi une mobilisation d'environ de 7 millions de dollars, c’est à le tiers. Le programme qui va s'étendre sur les trois prochaines années est axé sur des priorités qui sont déterminées par le programme national de développement économique et social (PNDES). C'est également un programme qui s'inscrit dans une perspective du PNDES, adaptatif en prenant le programme de développement récent du contexte de covid-19, avec les adaptations à faire en matière à faire de relèvement socioéconomique. Donc nous pouvons nous réjouir de la mobilisation du tiers du budget, tout en continuant à augmenter les efforts au niveau de l'ONUDI pour accompagner le département de l'industrie et des PME et le gouvernement à réaliser le développement industriel inclusif et durable qui sont inscrits au cœur du plan de développement économique et social”, a introduit Ansoumane Bérété, représentant pays de l'ONUDI en Guinée, précisant que ce programme sera déployé sur (5) priorités. Il s'agit de:

1) -Appui au développement de chaînes de valeurs porteuses et de l’agri industrie,

2) -Appui à la compétitivité industrielle et au développement des PME,

3) -Appui au renforcement de l'employabilité et des capacités entrepreneuriales des jeunes et des femmes,

4) -Promotion des énergies, pratiques et technologies propres pour les industries et les activités productives,

5) Soutenir les efforts du gouvernement en matière de coordination et de mobilisation des partenariats pour soutenir son ambitieux programme pour le développement industriel, inclusif et durable de la Guinée.

Le but est d'accélérer la diversification économique et la transformation structurelle à travers son tissu industriel. “ C'est un programme auquel nous voulons contribuer pour le ministère et la Guinée. Et vous pouvez compter sur notre engagement total, habituel”, a promis M. Ansoumane Béreté.

Très ravi de ce nouvel accord, le ministre de l'Industrie et des PME a ténu a rappeler que le dernier programme pays a été signé en 2014 avec l'ONUDI pour le cycle 2014- 2017. Malheureusement ce programme a été perturbé par l'épidémie d'Ebola qui a frappé la Guinée entre 2014 et 2016.

“Je voudrais me réjouir et vous féliciter de cet événement dans la mesure où notre pays avait déjà bénéficié d'un premier accord avec votre institution (ONUDI), en 2014. Malheureusement l'épidémie d'ebola n'avait permis à l'atteinte des résultats escomptés. Donc si aujourd'hui on vous revoit encore pour un nouvel accord dans un contexte économique et sanitaire extrêmement difficile, on peut considérer que c'est une embellis dans un ciel sombre. Cet accord est d'autant plus important qu'il couvre la période de 2020-2023. Un horizon qui permet d'envisager l'industrialisation de notre pays qui a pris un regain de dynamisme grâce à la volonté politique du Chef de l'État Professeur Alpha Condé et de votre accompagnement également. Cet horizon nous permet d'amplifier davantage l'effort de notre paysage industriel ”, a déclaré le ministre de l'industrie Tibou Kamara.

Rappelant ainsi l'importance des priorités que couvre ce présent accord pour le développement industriel de la Guinée, le ministre a pris l'engagement devant les partenaires pour l'exécution correcte de ce programme.

“Je voudrais au nom du chef de l'État Pr Alpha Condé et de son gouvernement dirigé par Dr Ibrahima Kassory Fofana exprimer notre gratitude à l'endroit de votre institution et vous donner l'assurance de notre détermination et engagement à faire en sorte que cet accord soit couronné de succès et d’un heureux aboutissement” a promis Tibou Kamara.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 664-72-76-28