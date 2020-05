Atrocités à Nzérékoré : le FNDC répond aux accusations du Procureur de Kankan…

CONKARY-Le Front national pour la Défense de la Constitution (FNDC) a répondu ce vendredi 29 mai 2020, aux accusations du Procureur Général près la Cour d'appel de Kankan, Yaya Kairaba Kaba.

Le 26 mai 2020 lors d’un point de presse, Yaya Kairaba Kaba s'est prononcé sur les douloureux événements survenus à Nzérékoré, le 22 et 23 mars dernier en marge du double scrutin législatif et référendaire controversé. Une sortie médiatique au cours de laquelle, le chef du parquet de Kankan a reconnu qu’il y a eu 30 morts dans ces atrocités intercommunautaires, évoquant la présence de mercenaires venus du Libéria et de Conakry. Des mercenaires qui seraient, dit-il, en connivence avec des leaders locaux du FNDC à N’Zérékoré.

Le FNDC a réagi aujourd’hui face à ces lourdes charges, martelant que ce magistrat a été convoqué à Conakry pour lire une déclaration mensongère à charge contre le FNDC pour tenter de protéger les vrais auteurs et commanditaires des tueries de N’zérékoré.

« La déclaration fabriquée par les Ministères en charge de la Sécurité et de la Justice qui a été lue le 26 mai 2020 par le Procureur Yaya Kairaba Kaba est une simple opération de communication visant à dénaturer les faits, manipuler l'opinion publique et cacher le bilan réel des tueries. Ces manœuvres politiques fondées sur des affabulations et des théories de complot sont loin de la vérité des faits, des menaces et des nombreuses déclarations publiques de M. Alpha Condé, de M. Sory Sano, ancien Préfet de N'zérékoré et de tous les autres responsables politiques du RPG qui ont savamment préparé et exécuté ces crimes », a répondu le FNDC dans une déclaration dont copie est parvenue à notre rédaction.

Lire aussi- Atrocités en forêt: Des "mercenaires" venus du Liberia mis à l'index par le Procureur

A ce jour plus de 40 personnes arrêtées consécutivement à ces atrocités sont détenues à Kankan. Le FNDC exige leur libération et dénonce une justice partiale soumise aux ordres d’un clan.

« Les membres du FNDC kidnappés à N'zérékoré et dans le reste du pays sont des victimes d'une justice partiale soumise aux ordres d'un clan au bord de l'abîme. Nous exigeons la libération immédiate de toutes les personnes injustement détenues. Ces manœuvres prouvent le manque total d'enquête indépendante sur les crimes du régime, la partialité de la Justice guinéenne et la caporalisation du parquet qui sert d'instrument d'oppression des opposants au troisième mandat », ajoutent les opposants dans leur déclaration.

Tourné dorénavant vers la justice internationale, le FNDC prévient qu’il mettra tout en œuvre pour que celle-ci se saisisse de nombreux dossiers de crimes commis en Guinée ces dernières années.

« Le FNDC demeure déterminé à mettre tout en œuvre pour que « la justice internationale se saisisse des nombreux crimes de M. Alpha Condé et de son clan. Que les auteurs et commanditaires de ces massacres se tiennent prêts à répondre de leurs actes devant la Cour Pénale Internationale. Le FNDC invite le Procureur Yaya Kairaba à plus d'indépendance, de responsabilité et d'éthique en respectant son serment qui est de défendre la société, le peuple opprimé de Guinée, contre un régime criminel qui s'est rebellé contre notre loi fondamentale de mai 2010, la seule Constitution reconnue par le Peuple », martèle le Front national pour la défense de la constitution qui réitère son appel à se préparer à la reprise des manifestations pour exiger la libération de tous ses militants.

A suivre…

Africaguinee.com