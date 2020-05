"Falsification" de la Constitution: Cellou très "amer" contre Alpha Condé…

CONKARY-La "falsification" de la Constitution controversé du 22 mars fait réagir la classe politique. Pour Cellou Dalein Diallo, cette substitution frauduleuse du texte validé par sa Cour constitutionnelle par un autre texte mieux adapté à ses besoins du moment est une illustration éloquente du mépris di Chef de l’Etat pour l’Etat de droit et la démocratie.

« Après avoir trahi son serment de respecter et de faire respecter la Constitution de 2010 sur la base de laquelle il a été élu par deux fois, après avoir défié le peuple de Guinée et organisé son référendum contesté et ensanglanté, en exposant délibérément son peuple à la pandémie du Covid-19, Alpha Condé promulgue une Constitution différente de celle qu’il prétend avoir fait adopter par le peuple lors de la mascarade du 22 mars. Cette substitution frauduleuse du texte validé par sa Cour constitutionnelle par un autre texte mieux adapté à ses besoins du moment est une illustration éloquente de son mépris pour l’Etat de droit et la démocratie, définitivement ensevelis sous les décombres de son obsession maladive du pouvoir », a réagi Cellou Dalein Diallo qui a martelé à maintes reprises qu’il ne reconnaît pas le nouveau texte.

La nouvelle Constitution promulgué par décret du Chef de l’Etat le 6 avril 2020 est au cœur d’une vive controverse. L’avant-projet soumis au contrôle de la Cour constitutionnelle ne correspond pas au document qui a été publié au journal officiel avant le référendum. Ensuite, le projet soumis au référendum ne correspond pas à celui qui a été publié au Journal Officiel à l’issue du référendum constitutionnel. Le ministre de la Justice garde des Sceaux qui s’est confié à Africaguinee.com, a promis de mener des enquêtes.

