Conakry: comment un homme âgé a fait disparaître le sexe d'un policier à Koloma

CONAKRY-Une scène surréaliste s’est produite ce mercredi 27 mai 2020 à Koloma marché, dans la commune de Ratoma. Un policier a payé cher les frais de son entêtement vis-à-vis d’un vieux motocycliste qu’il a arrêté pour une infraction mineure.

Figurez-vous, le policier a vu disparaître son bijou de famille après avoir sommé un vieux qu’il aurait pris en train de rouler sur sa moto en sens interdit. L’agent très sûr de lui a tenté de verbaliser le sexagénaire qui roulait également sans masque de protection anti-Covid, a confié des témoins de la scène à un reporter d'Africaguinee.com, ce jeudi 28 mai.

Mamadou Diallo est vendeur de carburant devant la passerelle de Koloma explique : “ La scène s'est passé non-loin d'ici. Il s'agit d'un groupe de trois policiers qui a arraisonné un vieux motocycliste dont l'âgé est avancé. Le sexagénaire roulait sur le sens inverse en provenance de Bambéto et n'avait pas porté son masque. Le groupe de policiers l'a arrêté et lui a demandé de garer sa moto. Aussitôt un d'entre eux a retiré la clef de sa moto, et lui a demandé de descendre. Mais le vieux les a plaidés en leur demandant de le pardonner en avouant avoir commis une erreur en oubliant son masque à la maison. Sur les trois policiers qui l'ont arrêté, deux ont accepté de le libérer. Mais le troisième policier s'est entêté en exigeant du vieux une somme d'argent. C'est dans cette situation qu'il a constaté que son sexe ne faisait plus de mouvement dans son pantalon. Inquiet, il a appelé ses amis pour leur demander de l'aider. C'est ainsi qu'ils ont plaidé le vieux qui, finalement a ramené le sexe de l'agent”, a relaté ce commerçant.

Un jeune taxi-moto qui a assisté à distance à la scène très sarcastique nous a fait remarquer que cette équipe de policiers a été remplacée.

Sur les lieux, les quelques policiers qui s'y trouvent étaient en train de dormir dans leur pickup a-t-on constaté. Le seul avec qui nous avons abordé le sujet nous fait savoir qu'il ne savait rien de cet incident.

