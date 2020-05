Naité parle :"Toutes ces attaques proviennent de mon propre camp politique…"

CONAKRY-Le ministre des Travaux Publics a brisé le silence ! Au centre d’une vive controverse liée à sa maison qu’il est en train de construire à Lambanyi, Moustapha Naité a répondu à ses détracteurs, précisant que toutes ces attaques viennent de son propre camp politique. Mais à quelle fin ? Pour prendre le poste qu’il occupe. Lisez plutôt.

Chers tous,

Depuis quelques heures, circulent sur Internet, des photos d’une maison en aménagement avec un texte d’accusation contre lequel je ferai, le moment venu, une action en justice.

J’ai beaucoup réfléchi avant de décider de vous parler et d’évoquer le sujet publiquement.

Je ne viens pas me justifier ni m’excuser de construire, pour moi et ma famille, une maison de mon idéal au prix de mes efforts.

Je viens leur dire, à ceux qui se cachent derrière, qu’ils n’ont pas besoin de cela pour prendre ma place au Ministère des Travaux Publics.

Mes chers amis, cette maison est effectivement ma maison. Elle est en aménagement. Et tout comme ma famille, j’en suis fier et qu’Allah soit remercié !

Cette maison dont le gros œuvre du bâtiment principal était déjà réalisé, a été acquise en 2010 avant la prestation de serment du Président Alpha Condé via mon beau-père El Hadj Alseni BARRY. Je le redis, le bâtiment principal était construit à l’état brut avant acquisition.

Cette maison, je l’ai acquise au prix de mon travail assidu et de nombreux sacrifices.

Depuis près de 10 ans, petit à petit, j’ai initié des travaux de rénovation, d’extension et d’aménagement sur le bâtiment existant et l’ensemble du terrain.

Peu à peu donc, j’investis mes fonds dans cette maison qui pour moi, est le fruit de tout l’effort et du sacrifice consenti depuis mon retour des Etats-Unis en 2002 avec la création de mon entreprise MouNa Group Technology en 2003.

Grâce à Dieu, MouNa Group Technology a grandi et continue de grandir en étant la seule entreprise locale, guinéenne, actionnaire de la GUILAB au même titre que les grandes multinationales de la place.

Depuis 2003 à ce jour, je vis avec ma famille, dans ma résidence contiguë à l’hôtel Palm Camayenne. En ma qualité de père de famille et au vu des efforts et sacrifices fournis, j’ai la responsabilité et le devoir de construire la maison idéale pour que ma famille puisse y vivre convenablement.

Depuis 2011, j’ai la confiance du Président de la République à des postes de responsabilités publiques. J’essaie de les assumer au mieux.

Du Ministère de la Jeunesse entre 2014 et 2018 et depuis 2018, à la tête des travaux publics, les attaques se sont multipliées. Je vous épargne des détails.

Par ailleurs, aucun contrat quel qu’il soit, n’est signé par le seul Ministre des Travaux Publics encore moins des attributions de contrats à telle ou telle entreprise par le Ministre des Travaux Publics. Il n’y a que la malhonnêteté intellectuelle et la volonté de nuire qui puissent faire ignorer le minima à connaitre.

Et il est évident que l’auteur de cette bassesse ne connait pas la valeur de l’argent. Sinon, il n’aurait pas fait étalage de son ignorance en jouant à la devinette sur des sommes faramineuses. On dit souvent, plus c’est gros, plus ça passe.

Pourquoi ces attaques comme à chaque période de remaniement ? J’ai ma petite idée de la réponse et vous aussi, certainement.

Mais une chose que je sais profondément, c’est d’où viennent ces attaques. Elles ne proviennent pas de ceux que j’aurais pu appeler adversaires politiques de l’opposition. Elles proviennent de mon propre camp politique. Et c’est cela qui est triste.

Je sais d’où ces attaques viennent car je connais les commanditaires et leurs suppôts ; qu’ils soient ici en Guinée ou tapis à l’étranger, je veux qu’ils sachent qu’ils n’éteindront jamais ni ma détermination à faire mon travail et assumer ma mission républicaine ni ma volonté de poursuivre et de réaliser mon destin.

Cette fois-ci, ils veulent juste prendre la tête du Ministère des Travaux Publics. Ils ont tout fait au dernier remaniement avec des actes moralement peu recommandables. Ils avaient échoué.

Mais, je voudrais les rassurer et leur dire ici et maintenant, qu’ils n’ont point besoin de faire dans de l’indignité. Ils n’ont point besoin de créer des scenarii ou d’inventer des histoires pour atteindre leur objectif.

En attendant, j’assume et je revendique la construction d’une maison qui représente mon idéal de réussite.

Depuis mon retour des Etats-Unis en 2002, j’assume et je revendique, ma ferme volonté de vivre et de faire vivre ma famille dans une maison qui représente mon idéal.

Je n’ai jamais caché ce chantier qui dure depuis des années et je suis fier d’en voir l’aboutissement.

J’ai fait visiter, avec fierté, cette maison à plusieurs personnes et personnalités du monde des affaires, de la politique, à des amis, à la famille. Cette maison est à 100 mètres de la résidence du Premier Ministre. Elle n’est pas cachée. Le Président de la République connait son existence. Je n’ai absolument rien à cacher.

Lorsque j’ai été nommé Ministre des Travaux Publics, j’ai rencontré, dans les tous premiers jours, des journalistes. Nous étions tous assis au bord de la piscine dans cette maison pour discuter. Ils peuvent témoigner de leur propre chef et conscience. Et je leur avais dis – connaissant la méchanceté du guinéen – que le jour viendrait où, l’on dirait que c’est à mon arrivée au Ministère des Travaux Publics, que j’ai construit cette maison. Ils en avaient ri. On y est !

Je n’accepterai pas la calomnie. Je ne me laisserai pas faire par la méchanceté gratuite de certains de nos concitoyens.

Est-ce un crime de se donner, près de 10 ans durant, honnêtement et légalement les moyens pour avoir la maison de ses rêves dans son pays ? En tout cas, je prie pour que chacun réalise ce rêve.

Est-ce un crime d’essayer de faire au mieux la mission républicaine que le PRG m’a confiée pour attirer tant d’adversité dans mon propre camp ?

Je ne reculerai devant aucune accusation encore moins aucune adversité politique d’où qu’elle vienne.

JE NE SUIS PAS UNE VICTIME CAR JE SUIS EN POLITIQUE.

Et en politique, je sais aussi, me battre.

Pour finir, j’assume ma grande et franche fraternité avec Lamine Guirassy qui, parti de rien, a pu construire un des plus grands médias de notre sous-région. Cela aussi passe mal aux yeux de certains. Courage Lamine.

Pour le reste, je continuerai de travailler, de me rendre sur le terrain, de vous tenir informés de ce qui se fait dans le secteur des infrastructures routières jusqu’à la fin de ma mission.

Seul Dieu connait le destin de chacun et de tous.

Assumez vos rêves.

Prenez soin de vous.