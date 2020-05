Kindia : suspecté d’avoir la COVID-19, le grand imam Elhadj Mamoudou Camara ‘’refuse'' tout dépistage

KINDIA-Malade et auto-confiné à son domicile dans le quartier Tafory-Almamyah depuis quelques jours, le grand imam de Kindia est suspecté par les autorités sanitaires d’avoir contracté le coronavirus.

Elhadj Mamoudou Camara présenterait aujourd’hui des signes apparents au COVID-19 ce, après les premiers cas ayant touché certains leaders religieux de la préfecture de Kindia. Les autorités sanitaires affirment avoir entrepris des démarches pour le dépistage de l’imam qui, après avoir donné son aval pour le prélèvement, s’est finalement rétracté.

Au cours d’un entretien, Dr Leony Yvonne TOURÉ confirme bel et bien la maladie et l’auto-confinement d’El hadj Mamoudou CAMARA à son domicile familial.

« On est venu nous dire qu’il est malade et nous avons demandé qu’il soit prélevé. On était même prêt à aller chez lui pour ce prélèvement. A la dernière minute, le vide s’est créé. Autrement dit, il a désisté. Les responsables administratifs nous ont dit que ce n’était pas la peine d’aller. Donc on est resté », témoigne Dr Leony Yvonne TOURÉ.

La cheffe section prévention et lutte contre les maladies regrette ce comportement du grand imam de Kindia. « Un de ses fils est venu se faire dépister et il est négatif(…) ils sont responsables, s’ils ne viennent pas et ne donnent pas l’autorisation d’aller vers eux, c’est un peu difficile », souligne-t-elle.

Aujourd’hui il y a un véritable risque de contamination pour son entourage et toute la ville si toutefois Elhadj Mamadou CAMARA est porteur du virus à domicile. Dr Léony Yvonne Touré plaide pour l’implication des autorités en cette période d’état d’urgence pour lutter contre cette maladie de coronavirus.

« La pandémie est l’affaire de tout le monde. C’est surtout la communauté qui doit nous aider. Les autorités administratives doivent être à côté de nous pour nous aider », lance-t-elle.

A suivre…

Depuis Kindia, Chérif Keita

Pour Africaguinee.com