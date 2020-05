Humanitaire : la société LafargeHolcim Guinée offre plusieurs tonnes de riz et sucre à 5 quartiers

L'entreprise de Ciment LafargeHolcim Guinée a offert une importante quantité de denrées alimentaires et de masques à 5 quartiers de la préfecture de Dubréka et de la commune de Matoto. La distribution de ce don s'est déroulée ce jeudi 21 mai 2020 dans les différentes circonscriptions.

Ce geste de cette grande entreprise de ciment s'inscrit dans son programme d'assistance aux communautés impactées par les activités de l'usine et également pour la lutte contre la pandémie du Coronavirus qui sévit en Guinée.

Cette unité industrielle a fait de gros efforts pour apporter du sourire aux communautés riveraines.

Au total ce sont 15 tonnes de riz, 12 tonnes de sucre et 5000 masques qui ont été distribués gratuitement aux quartiers (Bailobaya, Lansanaya, Tanga, Ansoumania et Kalhokoya) situés respectivement dans la préfecture de Dubréka et la commune de Matoto.

Selon la responsable communication de l'entreprise LafargeHolcim Guinée, “Je viens au nom de la Direction Générale vous remettre ce don. Il y a deux semaines on était là pour vous remettre des kits sanitaires dans le cadre de la prévention et la lutte contre le covid-19. Et comme vous le savez, la Direction générale de LafargeHolcim Guinée a mis en place trois priorités qui sont les employés et leurs familles, la gestion de notre activité et les communautés. Et ces communautés sont une grande priorité pour nous dans le cadre de la riposte contre le covid-19. C'est pourquoi donc nous offrons 15 tonnes de riz, 12 tonnes de sucre et les 5000 masques aux 5 quartiers. Contrairement aux années précédentes, cette année nous venons à la fin du mois de ramadan vous remettre ces denrées alimentaires au nom de la direction générale LafargeHolcim Guinée. Et nous espérons que cela va vous appuyer pendant la fête ” a expliqué Mme Soumah Aminata Condé.

Cette remise de don a débuté par le quartier Baïlobaya situé dans la préfecture de Dubréka. En présence du président du quartier, de ses adjoints et des membres du comité de voisinage, les 48 sacs de sucre et 60 sacs de riz ainsi que 1000 masques ont été officiellement remis à ces autorités locales au siège du quartier.

Pour ces responsables du quartier Baïlobaya, ce geste de LafargeHolcim Guinée n'est pas étonnant d'autant plus que ce n'est pas la première fois. C'est pour cette raison, le secrétaire chargé de l'aménagement de Baïlobaya plateau a exprimé toute sa reconnaissance par rapport aux différentes œuvres que l'entreprise ne cesse de réaliser en faveur des communautés.

“Nous remercions sincèrement l'usine LafargeHolcim Guinée pour ce don d'une grande importance. Ces 48 sacs de sucre, 60 sacs de riz et 1000 masques seront équitablement partagés entre les 5 secteurs de Baïlobaya. Nous ne cesserons jamais de vous remercier car, il y a de cela quelques jours vous étiez là pour nous offrir des savons et des kits sanitaires pour la riposte contre le covid-19. Et nous prions Dieu afin qu'il nous débarrasse de cette sale maladie” s'est réjouit El Hadj Ibrahima Khaly Doumbouya responsable et porte-parole de quartier Baïlobaya plateau.

Après l'étape Baïlobaya, l'équipe de Ciment Lafarge Holcim de Guinée s'est rendu aux quartiers Ansoumanya plateau et Tanga pour remettre ce don aux riverains de cette unité industrielle.

Là également, chaque circonscription a eu droit à 48 sacs de sucre, 60 sacs de riz et 1000 protèges nez. Les responsables de ces deux quartiers ont exprimé leur reconnaissance envers l'entreprise qui ne ménage aucun effort pour accomplir sa responsabilité sociale envers les communautés impactées par ses activités.

“Nous vous remercions énormément cette entreprise. En dehors de ces nombreux, aujourd'hui elle emploie un grand de nos jeunes qui travaillent. Plusieurs jeunes d'Ansoumania plateau sont embauchés par Lafarge Holcim de Guinée. Donc nous vous remercions et vous souhaitons pleine de réussite ” a déclare M. Camara, responsable du comité de voisinage entre l'entreprise et les communautés.

Lafarge est la toute première entreprise de Ciment de Guinée. Depuis trente ans elle évolue dans la production de Ciment. En 2015, suite à une fusion à Holcim, l'entreprise a pris le nom Lafarge Holcim une filiale qui occupe la première place mondiale dans la fabrication des matériaux de Construction.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel :(00224) 664 72 76 28