Faya met le couteau dans la plaie :"Tant que Alpha sera à la manœuvre, même si c’est Dalein…"

CONAKRY-Alors que l’élection de Kabinet Cissé à la tête de la CENI continue de susciter des réactions, l’opposant Faya Milimono vient de mettre le couteau dans la plaie. Le leader du Bloc Libéral (BL) avertit que la Commission électorale nationale indépendante dans sa configuration actuelle ne peut conduire qu’au même résultat.

L’arrivée de Kabinet Cissé n’a pas l’air d’enchanter l’opposition dans sa globalité. Pour Dr Faya Milimouno la composition actuelle de l’organe électoral ne permet pas une neutralité de cette institution, chargée d’organiser les élections en Guinée. Le leader du BL ne se fait d’illusion malgré les « assurances » donnée par le successeur de Salif Kébé, décédé. Réaction.

« L’élection de Kabinet Cissé nous conduira au même résultat. Il n’y aura aucune différence. Nous avons toujours dit que la Guinée a besoin d’une CENI composée d’hommes et de femmes compétents, intègres et expérimentés. Nous avons fait le choix de la représentation. Même s’ils sont bêtes, ce sont des militants. Donc ça ne peut nous conduire qu’au même résultat dans la configuration actuelle. Il ne faut pas qu’on se mente à nous-mêmes. Lorsqu’on parle de parité au sein de la CENI, c’est un gros mensonge. Nous savons que l’administration guinéenne par nature est illégale parce qu’elle viole la constitution qui lui impose la neutralité. Donc, quiconque représente l’administration guinéenne est un militant de la mouvance. C’est le huitième membre de la mouvance.

Lire aussi- Kabinet Cissé : « Je m’engage à organiser les élections présidentielles… »

La société civile guinéenne est le prolongement des partis politiques. Ce qui fait qu’aujourd’hui, nous avons une société civile de l’opposition et une société civile de la mouvance. Pourquoi continue-t-on à nous mentir ? Tant que Alpha sera à la manœuvre, même si c’est Dalein qui est là, il voudra que la société civile qui soit représentée à la CENI, soit celle acquise à la mouvance. C’est là où on se ment. Ce n’est pas sérieux.

La CENI d’aujourd’hui, il y a dix personnes qui sont de la mouvance et sept de l’opposition. De temps en temps, les sept de l’opposition à cause des billets de banque, ils peuvent augmenter le nombre de ceux de la mouvance à onze ou à douze. C’est un gros mensonge qui ne peut jamais nous donner des élections propres. Donc, nous allons continuer à vivre de la violence. Le Bloc Libéral ne considère pas la CENI comme celle de notre rêve. C’est pourquoi nous sommes en train de nous battre pour une rupture avec le mensonge et qu’on arrête de nous mentir à nous-mêmes ».

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112