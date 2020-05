Coopération : la France apporte une aide de 20 millions d’euros à la Guinée

CONAKRY- Deux conventions de financement entre la Guinée et la France d’un montant total de 20 millions d’euros (12,5 Millions d’euros sur les ressources du Contrat de Désendettement et de Développement (C2D) et 7,5 millions d’euros sur ressources de Subvention-Projets AFD), ont été signées ce 26 mai 2020 par M. Mamadi Camara, Ministre de l’Economie et des Finances, M. Jean-Marc Grosgurin, Ambassadeur de France en Guinée et Sierra Léone, et M. Olivier Pannetier, Directeur de l’Agence Française de Développement en Guinée en présence de MM. les Ministres Lansana Komara, Ministre de l’enseignement technique, de la formation professionnelle de l’emploi et du travail ainsi que Kader Yacine Barry, Ministre de l’enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique20 millions d’euros pour financer le Programme décennal de l’éducation en Guinée (ProDEG 2020-2029)

Ce financement de l’Agence française de Développement (AFD) contribuera à un fonds commun de l’éducation multi-bailleurs (UNICEF, PME et AFD) au service de la mise en œuvre du ProDEG.

L’objectif est d’améliorer la réussite des jeunes guinéens dans leurs apprentissages et leurs formations à travers entre autres la construction d’écoles dans les zones les moins desservies, la réforme des curricula et manuels scolaires, la formation de proximité des enseignants, l’éducation des filles et des femmes, l’élargissement du cycle de l’éducation de base de 6 à 10 ans et appui aux filières techniques et scientifiques. Au bénéfice de l’ensemble du secteur de l’éducation, du préscolaire à l’enseignement supérieur, de l’enseignement technique à la formation professionnelle.

Le Budget d’Affectation Spéciale (BAS), mécanisme budgétaire choisi, permettra de coordonner les financements extérieurs, de les aligner sur les stratégies nationales et de renforcer les capacités des services de l’Etat de planification, suivi et exécution budgétaire.

Un financement additionnel de 7,5 millions d’euros de l’AFD viendra en appui au renforcement des capacités du secteur

Ce financement additionnel, accordé par l’AFD, sera en maitrise d’ouvrage directe AFD et contribuera au renforcement des fonctions clés de planification, pilotage, exécution et suivi au niveau central, déconcentré et décentralisé à travers un vaste programme de renforcement des capacités qui sera déployé au sein des ministères techniques.

Présente depuis 1979 en Guinée, pays prioritaire de l’aide française au développement, l’AFD y mobilise l’ensemble de sa palette d’outils : contrat de désendettement et de développement (C2D), prêts, dons, aide-projet, appui budgétaire, garanties bancaires, formation. Partenaire clé, l’institution financière publique et solidaire a engagé 139,8 millions en 2019 en Guinée dans les secteurs prioritaires du développement local et rural, de l’éducation et la formation professionnelle, l’énergie et l’eau, la santé, la préservation environnementale, les ONG et l’appui au secteur privé.

Transmis par l'Ambassade de France