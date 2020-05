Une dizaine de cas de Covid-19 à Creditkash Guinée: le DG Abdoulaye Diallo précise…

CONAKRY-Le Directeur Général de Créditkash a apporté des précisions sur les cas de Coronavirus signalé au sein de l’entreprise. Abdoulaye Diallo qui s’est confié à notre rédaction a indiqué qu’en tout, onze cas de Covid-19 ont été enregistrés dans cette société qui se propose offrir des produits et services financiers. Comment la covid-19 s’est-elle propagée au sein de l’entreprise ? Quelles dispositions ont-elles été prises pour la protection des employés ? Le Directeur Général de Creditkash explique.

“Globalement la politique sanitaire édictée par le groupe auquel nous appartenons a été implémentée en Guinée comme dans les autres pays. En plus nous avons rajouté des dispositions que l'État guinéen a aussi promulguées par rapport à ça. Nous suivons régulièrement la banque centrale, nous informons la Banque Centrale qui est le régulateur sur ce qui se passe et les dispositions que nous prenons en matière de protection de nos employés.

Dès que le Coronavirus a été détecté en Guinée, nous avons pris des dispositions pour doter tous sites, nos agences, le siège et la succursale à Kaloum des kits, des gels, des gants et nous avons réduit le nombre de clients que nous recevons dans nos agences. Aujourd'hui quand nous venons chez nous avons les thermoflashs dans toutes les agences, il y a le lavage de mains, et le gel pour ceux qui sont mobiles y compris pour les chauffeurs tout pour que nous puissions vraiment les protéger.

Et quand on a détecté un cas chez nous il y a deux semaines, la Directrice de l'agence principale, elle avait senti qu’elle était malade. Elle a eu un arrêt maladie pour 5 jours pour se reposer (...) Elle est revenue un mardi elle a dit qu'elle avait les symptômes aussitôt nous lui avons demandé d'aller se faire dépister.

Le centre a fait dix jours pour lui communiquer le résultat. Mais elle était restée à la maison pendant ce temps. Avec notre médecin conseil qui la suit, on a attendu son résultat. Dès qu'on m'a dit le résultat un soir de dimanche soir, le lundi on n'a pas ouvert. On a commencé par désinfecter. On a appelé l'ONG Tinkisso pour la désinfection es lieux. On s'est replié sur nos agences de Tayouah et Mafanco pour faire les opérations ce lundi là.

Aussitôt j'ai décidé de faire dépister tout le monde au centre de Koulléwondy à Kaloum. Maintenant comme les délais sont longs, j'ai demandé à ce que certaines personnes au nombre de huit d'aller faire un prélèvement sanguin avec un scanner pour savoir ces personnes sont contaminées ou pas.

On est allé à la caisse nationale de sécurité sociale. Pour le service minimum, on a fait dépister ces huit collèges là y compris moi. Les résultats se sont révélés négatifs. Le mardi on est revenu travailler. Les autres qui n’ont pas eu leurs résultats n'ont toujours pas repris. Ils se sont mis en quarantaine à la maison. Il y a quatre personnes au siège et quatre personnes à l'agence. Ces personnes ont reçu les résultats de l’ANSS les informant qu'ils sont négatifs et ils ont repris le travail parce qu'il faut qu'on reçoive nos clients, les autres n'ont toujours pas repris même s'ils ont eu des résultats négatifs, j'ai demandé à ce qu'ils soient mis en observation.

Mais on a été informé mardi dernier qu'il y avait un médecin au centre Kouléwondi qui était infecté. C'est pourquoi ils l'ont fermé. Ce qui fait qu'on a stoppé le test dans ce centre et j'ai demandé à ce que toutes les agences de créditkash fassent le test. Une fois qu'on a appris que centre a été infecté, on a demandé à tout le personnel passer au Flamboyant pour refaire le test et tout le monde l'a fait (…). Les collègues qui ont été testés positifs sont au nombre de 11. Ils sont à Donka pour leur prise en charge. Il y a 5 personnes qui n'ont pas encore obtenu leurs résultats. Depuis que le premier cas a été détecté chez nous, l'ONG a désinfecté deux fois nos différents centres et agences”, expliqué le Directeur Général de Creditkash.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112