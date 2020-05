Plan de riposte économique : Tibou Kamara s’adresse au secteur privé...

CONAKRY- Le plan de riposte économique élaboré par le Gouvernement guinéen va bientôt être opérationnel. Le Ministre d’Etat chargé de l’Industrie et des PME a adressé à cet effet un courrier à l’endroit du secteur privé guinéen.

Le Département dirigé par Tibou Kamara compte faire une étude d’impact socio-économique de la pandémie du COVID-19 sur le secteur privé guinéen.

Cette étude devrait permettre d’identifier les difficultés majeures auxquelles sont confrontées les industries et les PME.

Pour apporter des solutions plus adaptées, efficaces et qui s’inscrivent dans la durée, le Ministre d’Etat Tibou Kamara a invité tous les représentants des unités industrielles à réagir au questionnaire proposé ici : https://bit.ly/3dPBJHj au plus tard le 05 juin prochain.