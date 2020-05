Ousmane Gaoual avertit : "Kabinet Cissé est un pion d’Alpha Condé…"

CONAKRY- L’arrivée de Kabinet Cissé à la tête de la CENI ne rassure guère l’opposition ! Ousmane Gaoual Diallo taxe le nouveau président de la commission électorale nationale indépendante (CENI) d’être un pion du Président Alpha Condé qui selon lui, a contribué au putsch constitutionnel opéré le 22 mars dernier en Guinée.

« Monsieur Kabinet Cissé fait partie des commissaires qui, contre ventes et marrés ont contribué au putsch constitutionnel d’Alpha Condé. Pour nous qu’il ait été élu avec un score à la soviétique ou pas, ne change pas la réalité. Il reste un des pions de Alpha Condé, il travaille pour Alpha Condé au mépris de la loi et des principes démocratiques. Donc pour nous, ça ne change rien du tout. Kabinet Cissé, Mamadi 3 Kaba, feu Salif Kébé sont tous les mêmes. Ce sont des gens qui agissent contre les lois de la République, la cohésion sociale et politique de notre pays », a réagi le directeur de la cellule de communication de l’UFDG interrogé par Africaguinee.com.

Le successeur de feu maitre Salif Kébé décédé le 17 avril dernier a promis ce mardi 26 mai 2020 de prendre la Loi comme boussole dans la conduite de ses actions. Kabinet Cissé a rassuré qu’il va réconcilier son institution avec les acteurs du processus électoral et d’organiser les élections présidentielles dans les meilleures conditions. Des promesses qui ne convainquent pas du tout Ousmane Gaoual Diallo.

« Son comportement est en contradiction avec son discours. Jusqu’à présent, il a adopté une attitude conciliante avec les violations de la Loi et des principes démocratiques. Plus que des paroles, son comportement montre que ce n’est pas quelqu’un capable d’apporter les changements que les guinéens souhaitent d’organiser des élections crédibles et transparentes », a soutenu Ousmane Gaoual.

