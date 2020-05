La Fondation Orange Guinée mobilisée pour offrir un sourire…

Face au CoVID19, nous avons tous une obligation morale : nous protéger et protéger les autres.

Soucieuse du bien- être de tous et de chacun, ce sont 2.500.000.000 GNF (deux milliards cinq cent millions francs guinéens) que la Fondation Orange Guinée mobilise pour accompagner et soutenir les populations guinéennes.

Cet engagement se traduira par :

· un appui nutritionnel à l’attention des couches vulnérables (denrées alimentaires et repas) à l’image des remises entamées auprès des couches vulnérables (https://bit.ly/2WYoEWC )

· un don de matériel médical pour les institutions sanitaires (postes de santé, hôpitaux & autorités) : déjà 1.500 kits sanitaires ont été distribués.

· un support auprès des populations pour faciliter le respect des gestes barrières (distribution de masques- gels..)

Ce sont donc un peu plus de 30.000 personnes qui se verront bénéficiaires directs des actions initiées sur la santé et l’appui nutrionnel ; 29.000 foyers (290.000 personnes) par la contribution à travers les postes de santé.

La Fondation Orange Guinée met également à la disposition des parents & enfants sa Bibliothèque numérique en ligne https://bibliotheque.fondationorange.com pour continuer à apprendre ou encore s’exercer avec plus de 45.000 ouvrages, tutoriels, Mooc, tous libres de droits.

Fidèle à sa mission, durant les prochaines semaines, la Fondation Orange Guinée sera aux côtés des différents bénéficiaires de ce programme de mobilisation face au CoVID19 pour apporter le sourire et témoigner de son engagement : être aux côtés des guinéens, dans les bons moments comme ceux difficiles.

A propos de la Fondation Orange Guinée

Créée en 2015, la Fondation Orange Guinée a pour objet d’entreprendre des actions de mécénat et soutenir tout projet visant à la valorisation de l’expression humaine, en particulier dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la culture en Guinée. Elle initie dans ce cadre divers programmes pour contribuer au bien-être des populations et surtout les accompagner en garantissant un accès égal pour tous aux domaines d’interventions. Avec plus de 70 écoles numériques, 5 Villages Orange (une école, un puit et un centre santé); 2 Maisons digitales pour l’autonomisation des femmes, la Fondation Orange Guinée entend être aux côtés de chaque guinéen de manière continue et soutenue. Découvrez ses programmes sur www.orange-guinee.com

Nous contacter : Fondation.OGC@orange-sonatel.com