L’ambassadeur de l’Egypte chez Damaro :"c’est aux africains de décider de leur destin…"

CONAKRY- TamerK. El Miligy, l’Ambassadeur de l’Egypte qui a été reçu en audience ce mardi 26 mai 2020, a annoncé que son pays reconnaît la nouvelle Assemblée nationale guinéenne issue du double scrutin controversé du 22 mars dernier.

L’Egypte devient ainsi le premier pays à reconnaitre à féliciter la nouvelle institution parlementaire guinéenne contrôler par le parti du Président Alpha Condé, le RPG arc en ciel avec 79 députés. Lors d’une audience qui lui a été accordée au Parlement, l’Ambassadeur de l’Egypte en Guinée, a livré au nom des autorités exécutives de son pays les félicitations au nouveau parlement guinéen.

« L’objet de la visite c’est de présenter les félicitations à son excellence du président de l’assemblée nationale de la République de Guinée et aux honorables députés et de présenter aussi la lettre de félicitations du président de la chambre des représentants égyptienne adressée à son excellence. Ensuite visiter tous les domaines possibles pour avoir une forte relation qui existent déjà entre les deux pays frères l’Egypte et la Guinée et de voir comment les renforcer le plus possible notamment dans le domaine du parlement. La Guinée et l’Egypte ont toujours eu des relations très fortes et étroites. L’Egypte est toujours connue pour être un pays qui n’intervient pas dans les affaires internes des autres pays. On est là pour soutenir les frères africains, c’est à eux de décider leurs choix et de leur destin », a livré TamerK. El Miligy.

De son côté, le président de l’assemblée nationale de Guinée qualifie cette action de l’Egypte de symbole. Amadou Damaro Camara a ensuite promis à l’Ambassadeur de l’Egypte en Guinée que son parlement soutiendra toujours les actions de l’Egypte afin de développer les relations interparlementaires entre les deux Etats.

« Les relations entre la Guinée et l’Egypte datent de longtemps. Que l’Egypte soit le premier pays par son Ambassadeur de nous féliciter même si la 5ème conférence des parlements mondiaux nous a adressé aussi une lettre de félicitation et qui nous a même invité à la conférence des Nations Unies des Présidents du parlement en août à Vienne. D’autres Ambassadeurs ont juste fait un clin d’œil et pour nous je le dit et je l’affirme c’est un symbole. Je l’ai rassuré que le parlement guinéen soutiendra toutes les actions qui lieront ou lient les exécutifs égyptien et guinéen et nous allons tout faire aussi pour développer les relations interparlementaires entre le parlement guinéen et celui égyptien », a assuré le Président du parlement guinéen.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023