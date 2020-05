Guinée : Scandale à Labé autour des 127 millions offerts par Alpha Condé

LABE-Une somme de 127 millions de francs guinéens offerts par le président Alpha Condé fait scandale dans la famille RPG de Labé. L’affaire grand-bruit dans la cité Karamoko Alpha. Ce mardi 26 mai 2020, il y avait de l’électricité dans l’air au sein de la fédération du RPG arc-en-ciel de Labé. L’argent a été offert par le Chef de l’Etat en guise de soutien pour aider ses partisans de premières heures à surmonter les difficultés du mois de ramadan. Mais le montant a été partagé par un petit groupe. Ce matin, les différents responsables des structures du parti sont allés demander des comptes au fédéral du RPG.

« C’est le président qui a offert 127 000 000 gnf de francs guinéens. On nous dit que c’est pour les militants de première heure qui sont tous des personnes âgées, mais le problème c’est que tout s’est passé dans une opacité totale. Personne ne savait ce qui passe. Et les ayants droits n’ont pas reçu leurs dus comme prévu. C’est le fédéral du parti et quelques cadres du PRG qui ont géré. Nous sommes informés que les militants de première heure n’ont pas reçu le montant qu’ils devraient recevoir, la plupart ont reçu 500,000 mais sur la liste c’est autre chose qui est mentionné. Nous sommes allés voir le fédéral pour qu’ils nous disent ce qui s’est passé. Le fédéral nous dit que c’est secret. Il y a même d’autres militants de première heure ici qui n’ont rien reçu. Avec les explications des uns et des autres ils ont eu les yeux baissés. Ils ont jusqu’au mardi prochain pour nous donner une situation claire », explique Mouctar Bakayoko, responsable section jeunesse RPG Labé 2.

Fanta Diakhaby, responsable fédérale des femmes du RPG de Labé a exprimé son désaccord. « Nous leur avons dit que la liste qu’ils ont dressée ne reflète pas la réalité. Ils font une liste où ils mettent devant les noms des sages du parti 3 millions et 5 millions alors que ceux qui ont reçu n’ont pas eu plus de 500 milles. C’est inadmissible qu’on mette devant le nom de quelqu’un montant qu’il n’a pas reçu. Nous ne savons rien de ce qui passe, nous sommes dans ce parti par conviction et nous gagnons à manger sans problème mais si quelque chose arrive il faut donner aux ayants droit. C’est Mory Traoré qui a dénoncé à la radio c’est comme ça que nous avons appris. C’est inadmissible » précise cette femme du RPG

Interrogé, le fédéral du RPG à Labé a indiqué que c’est affaire est une cuisine interne. Il estime avoir exécuté le partage selon la volonté du donateur. Baba Kouyaté regrette l’ébruitement de cette affaire dans la place publique. « Vous devez comprendre que 127 000 000 ne suffiront pas à tout un parti. Même pour une structure d’une base locale, c’est insuffisant. Le président m’a dit de donner à ses militants de première heure, ses compagnons de lutte. Ce n’est pas l’argent du parti, c’est le président qui m’a envoyé en mission. N’écoutez pas ce que les gens racontent dans le vide. En tant que fédéral du parti à Labé, tout l’argent qu’on envoie au parti je n’ai jamais touché ils le savent tous. Mais cette fois j’insiste c’est autre chose, je ne vois pas de problème. Je ne vous dirai pas la clé de répartition, j’ai fait le compte-rendu au patron (Alpha Condé NDLR). Je ne dirai rien à personne d’autres. Ils n’ont qu’à chanter. Notre cuisine interne devrait rester interne, ils ne devraient pas publier ça » se défend M Baba Kouyaté.

Cette affaire risque de provoquer des scissions au sein du RPG à Labé.

Affaire à suivre...

Alpha Ousmane Bah(AOB)

Pour Africaguinee.com

Tel: (+224) 664 93 45 45