Atrocités en forêt: Des "mercenaires" venus du Liberia mis à l'index par le Procureur

CONAKRY-CONAKRY-Le procureur général près la Cour d'Appel de Kankan vient d'ouvrir la boîte de Pandre sur les atrocités en forêt.

Yaya Kairaba Kaba qui s'est prononcé sur les douloureux événements survenus à Nzérékoré, le 22 et 23 mars dernier en marge du double scrutin législatif et référendaire controversé a évoqué la présence de mercenaires venus du Libéria. A ce jour plus de 40 personnes arrêtées consécutivement à ces atrocités sont détenues à Kankan.

Ce mardi 26 mai 2020, le procureur général Yaya Kaïraba Kaba s’est exprimé sur ces événements malheureux qui ont endeuillé de nombreuses familles. Selon lui, les affrontements intercommunautaires dans cette partie de la Guinée ont été planifiés depuis le 1er mars. Fait inédit ! Le magistrat a tout rejeté sur le front national pour la défense de la Constitution qui selon lui, a exécuté ce qui a été planifié au 22 mars. Qui sont les principaux commanditaires ? Yaya Kairaba Kaba a directement indexé les principaux responsables locaux du FNDC à N’zérékoré. Selon lui, « ils les ont conçus et préparés pour les mettre à exécution le jour du double scrutin », a accusé le Procureur.

“C'est au cours d'une réunion du FNDC à Nzérékoré le 19 mars. Il a été question de reconduire leur plan du 1er mars qui avait échoué suite au report de la date des élections. Ce plan consistait au déploiement des groupes armés dont certains venus du Libéria et pour d'autres de Conakry. Ces groupes étaient répartis en trois sous groupes. Le premier se nomme (le combattant). Il était positionné à Bangoïta, préparé par un certain féticheur nommé Ivre sous la direction de Moïse Haba du parti Bloc Libéral et sur financement du citoyen Cécé Loua du parti UFR. Ce groupe était chargé d'opérer dans les quartiers Belle-Vue, NDalaye, Double et Souloupa », a accusé l’empereur des poursuites.

Le deuxième sous groupe était positionné à Niako Yakpala, soutient le procueur qui précise qu'il était composé de plus d'une centaine de personnes. Ce groupe était chargé de déloger la troupe de la quatrième zone militaire et opérer dans les zones de Mohomou, de Niako Yakpala, l'Université et Panla. Et le troisième sous groupe était positionné à Saamoye et Nianpala sous la direction d'un certain Louis Creux.

"Ces différents loubards avaient pour rôle de provoquer et d'opposer les ethnies tout en faveur des troubles orchestrer, qu'ils surgissent et agissent sur ces combattants", explique le procureur.

Ces événements de Nzérékoré ont causé la mort de 30 personnes et 77 blessés. D'importants dégâts matériels ont été enregistrés. 57 maisons brûlées, 31 magasins et boutiques calcinés, 15 ateliers entièrement incendiés, 12 véhicules et 5 motos aussi brûlés selon le bilan qu'il a présenté lors du point de presse.

Selon lui, il y a 57 présumés auteurs qui ont été interpellés dont 44 placés sous mandat de dépôt à la prison civile de Kankan. 13 autres sont en fuites, a-t-il dit. Toutes les personnes interpellées au cours des enquêtes l'ont été sur le terrain des actions, ajoute Yaya Kaïraba Kaba.

Ces personnes sont poursuivies pour meurtres, incendie volontaire, détention illégale d'armes légères, associations des malfaiteurs, destruction d'édifices privées et des lieux de culte, participation délictueuse à un attroupement non-autorisé, coups et blessures volontaires, incitation à la violence et complicité. Toutes ces infractions sont retenues à l'encontre des présumés auteurs. Ces faits trouvent leurs assises dans le code pénal en ses article 206, 510, 511, 848, 784, 785, 523, 625, 239, 19 et 20, a fait savoir le procureur.

D'après M. Yaya Kaïraba Kaba, la procédure judiciaire du dossier a évolué. Un jugement va sera bientôt programmé pour situer les responsabilités.

