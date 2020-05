La Direction Générale de la Vista Bank prend une batterie de mesures pour renforcer son dispositif de protection après la détection d’un cas de COVID-19 parmi son personnel

CONAKRY- Plusieurs dispositions ont été prises par la Direction Générale de la « Vista Bank Guinée » après la détection d’un cas de COVID-19 parmi ses employés. Malgré les mesures mises en place dès le début de la pandémie en Guinée par les responsables de cette banque américaine, un cas de COVID-19 a été confirmé ce samedi 23 mai 2020 par les services de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS).

Selon nos informations, il s’agit du tout premier cas de COVID-19 à être détecté au sein de la Vista Bank. C’était à l’agence de Vista Bank de Nongo.

Bien avant le dépistage de ce cas, la Direction Générale de Vista Bank a non seulement pris des dispositions pour limiter la propagation du virus au niveau de son personnel mais aussi pour protéger ses nombreux clients. Il s’agit notamment de la mise en place d’une cellule de crise composée de 8 hauts cadres de la Banque, coordonnée par la Directrice Générale ; la mise en place de kits sanitaires et de thermo flashs à l’entrée de toutes les agences ainsi que la distribution régulière et gratuite à tous les employés de flacons de gel hydro-alcoolique, de maques de protection et de savons pour le lavage des mains toutes les 30 à 45 minutes.

En plus de ces mesures barrières, la Direction Générale de la Vista Bank a mis en place un système de roulement du personnel et a aussi encouragé le télétravail. Des informations recueillies auprès de certains clients et du Médecin Conseil de la Banque font également état d’un confinement des travailleurs en fin de congé annuel en provenance des zones ou des pays où la pandémie sévit.

S’agissant du dépistage du cas de l’agence de Vista Bank de Nongo, les mesures prises par la Direction Générale de la Vista Bank concernent notamment le confinement à domicile de tout le personnel de l’agence pour 14 jours et leur suivi par l’ANSS, la désinfection de l’agence par l’ANSS ; l’affectation d’une nouvelle équipe qui sera opérationnelle à partir du mardi 26 mai prochain.

« Nous renforcerons le dispositif de protection de nos collaborateurs et de nos clients. Notre Direction Générale a une vision très clairvoyante et se dit prête à payer le prix qu’il faut pour la sauvegarde de la santé de toutes des parties prenantes les plus exposées de notre business. Nous ferons en sorte que nos collaborateurs viennent au travail sains et se retournent à la maison sains. Notre crédo demeure l’amélioration des conditions de vie et de travail de nos ressources humaines qui constituent le capital le plus important de notre banque. Nous saluons leur bravoure et leur dévouement », a confié le Directeur des Ressources Humaines de la Vista Bank.

Avec toutes ces mesures, Vista Bank se veut être un modèle dans la protection de son personnel et de ses clients contre la COVID-19.

Africaguinee.com