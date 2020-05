Italie : le chiffre de 400 migrants débarqués sur une plage sicilienne revu à la baisse

Dans un premier temps, des témoins de la scène avaient rapporté aux forces de l'ordre la présence de 400 migrants sur la plage. Ils n'étaient que 70 environ.

L'annonce dimanche d'un débarquement de 400 migrants sur une plage de Sicile faisait figure de record depuis des années, mais en soirée la préfecture de police a finalement dénombré seulement quelque 70 personnes, a rapporté l'agence italienne Ansa.

Seul un chalutier en bois de 10-12 mètres a été retrouvée sur la plage du sud de la Sicile, située dans la région d'Agrigente. Les recherches en mer d'un plus grand navire opéré par des passeurs n'a rien donné.

Dans un premier temps, des témoins de la scène avaient rapporté aux forces de l'ordre la présence de 400 migrants arrivés jusque sur la plage sur deux embarcations. Plus tard, le maire de la localité s'était entretenu avec des migrants et avait évoqué la possible arrivée de 300 Tunisiens sur la plage.

"L'Italie redevient un camp de réfugiés", avaient eu le temps de commenter deux parlementaires de La Ligue (parti d'extrême droite de Matteo Salvini) avant de connaître les chiffres rectifiés du débarquement.

Les migrants arrivés sur la plage avaient pris la fuite par petits groupes, le long des routes et à travers la campagne, réclamant souvent de l'eau aux automobilistes et demandant à monter dans les véhicules, a rapporté le journal local Agrigento Notizie.

Des petits débarquements fréquents en Italie

Les chiffres revus à la baisse par la préfecture de police sont plus en phase avec la réalité des fréquents débarquements directs en Italie, qui se font sur des barques ou des voiliers de taille modeste.

Ainsi 52 personnes, majoritairement originaires d'Afrique subsaharienne, sont parvenues dimanche sur la petite île de Linosa, non loin de Lampedusa, au sud de la Sicile, selon les autorités italiennes. Elles se trouvaient à bord d'une embarcation de 10 mètres.

Samedi, une vingtaine de personnes sont arrivées à bord d'un pneumatique, au milieu des baigneurs, sur une plage de Marsala, commune de l'est de la Sicile. En outre, six Tunisiens ont réussi à accoster avec une minuscule barque à Lampedusa samedi, tandis que 40 de leurs compatriotes étaient ensuite interceptés près du littoral de cette île et escortés jusqu'au port par les gardes-côte.

Pour la première fois depuis le déconfinement en Italie, une barque transportant sept personnes avait en outre accosté vendredi soir en Sardaigne.

Selon les chiffres du ministère italien de l'Intérieur, en date du 22 mai, 4445 migrants sont arrivés en Italie depuis le début de l'année.

AFP