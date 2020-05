Accrochages entre des policiers et des fidèles à Nongo : l’imam Alhousseine Fadiga raconte…

CONAKRY-On en sait un peu plus sur les incidents qui ont éclaté entre les forces de l’ordre et des fidèles le jour de l’Aid El Fitr au quartier Nongo.

Ce dimanche 24 mai 2020 dans les environs de 8h des accrochages ont été enregistrés entre les fidèles qui étaient regroupés dans une Mosquée et la police à Nongo, un quartier situé dans la commune de de Ratoma sur la corniche nord de la capitale Conakry.

Suite à ces incidents, la police a été accusée d’avoir usé de la force en tirant du gaz lacrymogène sur la foule et procéder même à des arrestations.

Joint au téléphone par Africaguinee.com, l’Imam de la Mosquée de NongoTaady nous a expliqué la cause réelle de ce problème. D’après El hadj Alhousseny Fadiga, l’ouverture de la Mosquée ce jour avait une raison valable. Puisque selon l’Imam, la Mosquée a été ouvert pour permettre aux fidèles de venir déposer l’aumône.

« Nous on a ouvert la Mosquée à 7h, les gens envoyaient leur aumône et nous on distribuait ça aux pauvres dans le quartier mais à 8h la police est venue nous dire de fermer la Mosquée, on les a supplié mais ils n’avaient pas accepté et on a fermé la Mosquée. Mais ça s’est trouvé que les jeunes du quartier étaient arrêtés de l’autre côté et j’ai dit à la police ‘’Allez-y maintenant c’est fini’’ et ils ne voulaient pas partir et je leur avais remis même la clé de la masquée pour les rassurer que je n’allais plus rouvrir la Mosquée et ils sont allés à côté. C’est en ce moment qu’un autre pick-up est venu directement lancer le gaz lacrymogène sur les enfants », a expliqué El hadj Alhousseiny Fadiga.

Et d’ajouter : « Moi je n’étais pas parti pour prier à la mosquée. J’étais parti juste pour distribuer l’aumône qu’on a reçue aux pauvres. A cause de ça il y a eu beaucoup des pauvres qui sont restés nourriture. Personnellement j’ai prié chez moi et de là je suis allé à la RTG pour faire mes émissions. A mon retour maintenant on m’a rapporté qu’il y a eu des jeunes qui ont été arrêtés » a ajouté l’Imam de la Mosquée de NongoTaady.

