Fête de l’Aid El Fitr : les messages de Cellou Dalein Diallo et de Sidya Touré…

CONAKRY-Les opposants Cellou Dalein Diallo et Sidya t Touré ont livré des messages à l’occasion de la fête de l’Aid El Fitr célébrée ce dimanche 24 mai 2020 l’Aid El Fitr, dans un contexte de crise sanitaire.

« Bonne fête de l’Aïd El Fitr à tous les musulmans de Guinée et d’ailleurs. Mes pensées vont aux familles éplorées du Covid19 et mes vœux de prompt rétablissement aux malades. Puisse Dieu agréer notre jeûne, exaucer nos prières et vivifier en nous la tolérance et la solidarité », a souhaité Cellou Dalein Diallo dans message.

Pour sa part, Sidya Touré après avoir souhaité bonne fête aux fidèles musulmans, a ajouté une dose de piqure au pouvoir.

« Joyeuse fête de l’Aid El Fitr Qu’Allah exauce nos prières Et que la COVID_19 s’éloigne de nous à condition que la Raison l’emporte sur l’appétit déraisonnable de pouvoir ... »

Africaguinee.com