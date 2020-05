Africaguinee.com vous souhaite une bonne fête de l’Aïd El-Fitr

Comme il est de coutume, chaque année, à l’occasion de la fête de l’Aïd El-Fitr, nous vous adressons nos vœux de bonne fête. Que le Très Haut absout tous nos pêchés, accepte nos prières et notre jeûne du mois de Ramadan.

Cette année, les musulmans du monde entier ont fêté l’Aïd dans un contexte de crise sanitaire liée à la pandémie du COVID-19. Nos habitudes ont été mises à rude épreuve à cause de cette maladie qui continue de faire de nombreuses victimes dans les quatre coins du monde. C’est l’occasion pour nous de formuler nos prières à l’endroit de toutes les victimes de la maladie du COVID-19. Nous souhaitons une bonne guérison à toutes les personnes alitées ou en convalescence.

La crise sanitaire a mis à rude épreuve les entreprises privées guinéennes, notamment celles évoluant dans la presse. Certains observateurs diront d’ailleurs que les journalistes sont les plus exposés après le personnel médical. C’est pourquoi, dans le souci de protéger son personnel et d’assurer la continuité du travail, l’Administration Générale de votre quotidien en ligne a développé de nouveaux outils qui facilitent le télétravail. Ainsi, nous avons su répondre à vos besoins à travers des informations fiables et équilibrées.

A toutes et à tous, nous souhaitons une nouvelle fois encore bonne fête de l’Aïd El-Fitr.

L’Administration Générale d’Africaguinee.com