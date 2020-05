Kindia: Une dizaine de nouveaux cas de Covid-19 signalés dans la région...

KINDIA- A l’instar des autres zones touchées du pays, l’épidémie de Coronavirus continue son expansion dans la région administrative de Kindia.

A la date du 22 Mai, la région administrative de Kindia totalise 125 cas confirmés positifs au covid 19, soit une dizaine de nouvelles infections . Ces chiffres ont été communiqués ce vendredi par le Directeur régional de la santé lors d'un entretien téléphonique avec notre correspondant dans la région.

« En termes de cas confirmés par préfecture, à ce jour Coyah vient en tête avec 84 cas confirmés, Dubreka 29, Kindia 11 et Telemilé 01. Ce qui fait un total de 125 cas confirmés au niveau de la région administrative. En termes de décès, on dénombre au total 04 cas dont 02 à Coyah, 01 à Dubreka et 01 à Kindia », a indiqué Dr Fakourou Dansoko.

Ce jour la région de Kindia compte 527 contacts à suivre. Si à la date du 19 Mai 2020 le nombre de cas se chiffrait à 110 cas, à la date du 22 Mai 2020 la région de Kindia a un cumul total de 125 cas positifs, soit 15 nouvelles contaminations.

Depuis Kindia, Chérif Keita

