Kindia : Moussa touré, le greffier en chef de la prison, tué par la Covid-19

KINDIA- C’est la grande peur au sein de la maison centrale de Kindia. Le greffier en chef de la prison civile de Kindia serait décédé ce samedi 23 mai 2020 des suites du COVID-19.

M. Moussa Touré était malade depuis quelques jours. Son bureau et celui du régisseur de la prison ont tous été désinfectés aujourd’hui par les services phytosanitaires, a appris Africaguinee.com.

Selon nos informations, le régisseur de la maison centrale de Kindia était alité chez lui. Son domicile également a été désinfecté.

La prison civile de Kindia aurait été placée en quarantaine. Toutes les visites sont suspendues pour une période deux semaines, a-t-on appris.

Les autorités n’ont fait aucune communication sur le décès du greffier en chef. Mais les prisonniers ne se font pas de doute.

« On est inquiet. Ils sont venus désinfecter son bureau et celui du régisseur ce matin. Pour le moment on ne nous a rien dit mais la prison est placée en quarantaine pour deux semaines », a confié une proche de la prison de Kindia.

Après Conakry l'épicentre; la région de Kindia constitue le deuxième foyer de l'épidémie de Coronavirus qui frappe la Guinée avec plus de 125 cas confirmés et plusieurs décès.

A suivre…

Africaguinee.com